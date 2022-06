Geringere Bezahlung? Freigang: "Darin liegt eine Möglichkeit, unsere Position zu stärken"

Laura Freigang bereitet sich derzeit mit der Frauen-Nationalmannschaft auf die EM-Endrunde in England vor. Ihr Blick geht aber über die anstehenden Titelkämpfe hinaus.

Nicht das erste Mal greift Freigang das Thema Gleichbehandlung bei der Bezahlung auf, ihr Standpunkt dabei hat sich nicht verändert. "Natürlich spielt das Geld eine große Rolle und alles, was mit dem Geld an Drumherum mitkommt", sagte sie im Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Freitagsausgabe), in der geringeren Bezahlung im Vergleich zu den Männern sieht sie aber eher eine Chance. "Der Fußball bei uns fühlt sich noch immer sehr ehrlich und direkt an. Das finde ich angenehm, das wünschen sich auch viele Fans - und darin liegt eine Möglichkeit, unsere Position zu stärken", erklärte die Stürmerin von Eintracht Frankfurt.

"Das Geld verändert die Strukturen enorm", meinte die 24-Jährige. "Wir Frauen sind länger unbeschwert. Das ist ein großer Luxus." Ein Luxus, den sie nicht missen möchte, zumal sie "den Männern doch nichts wegnehmen" will, wie sie betont. "Wir wollen einfach nur selbst Fußball spielen."

Ohne die ständigen Vergleiche. "Wir selbst vergleichen gar nicht. Aber man bekommt es von außen die ganze Zeit mit", so Freigang, die davon genervt ist, "weil es immer im gleichen Atemzug kommt mit der Begründung, warum wir manche Forderungen nicht erfüllt bekommen".

Freigang führt ins Feld, dass "wir mit unseren Spielen auch unterhalten können. Und es heißt eben nicht, dass wir nur, weil wir gegen eine Männermannschaft verlieren würden, grundsätzlich weniger Unterhaltungswert besitzen. Ich würde mir sehr wünschen, dass uns die große Masse eine ehrliche Chance gibt", sagte Freigang.

Schon bei der EM. Dort steht Freigang mit den DFB-Frauen im Blickpunkt. Bei ihrer ersten EM-Teilnahme geht es für die Stürmerin mit der DFB-Elf in der Vorrunde gegen Dänemark, Spanien und Finnland.