Gerichtstermin vorgezogen: Hernandez schon am Montag zurück in München

Bereits am Montag ist Bayern-Profi Lucas Hernandez in Madrid vor Gericht erschienen. Der weitere juristische Verlauf hängt nun vom Madrider Oberlandesgerichts ab.

Julian Nagelsmann rechnete schon am Sonntag fest damit, dass ihm Lucas Hernandez im Champions-League-Spiel bei Benfica Lissabon zur Verfügung steht. "Er ist in meinen Planungen ganz normal dabei", so der Trainer des FC Bayern, "und wenn er gesund ist, wird er das Spiel auch machen."

Nun ist der Einsatz des Innenverteidigers am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) noch wahrscheinlicher geworden: Obwohl er eigentlich erst für Dienstag vorgeladen worden war, erschien er bereits am Montag vor Gericht in Madrid. Informationen der Deutschen Presse-Agentur zufolge wird der Franzose auch noch am Montag zurück in München erwartet, der Bayern-Tross bricht am Dienstag in Richtung Lissabon auf.

Bei dem Gerichtstermin sei er persönlich und offiziell darüber benachrichtigt worden, dass er innerhalb der nächsten zehn Tage möglicherweise eine sechsmonatige Haftstrafe antreten müsse, teilte das zuständige Gericht der Deutschen Presse-Agentur mit.

Hernandez hofft auf Berufung

Nun gelte es, die Entscheidung des Madrider Oberlandesgerichts zu einer von Hernandez' Anwälten eingelegten Berufung abzuwarten, fügte der Gerichtssprecher hinzu. Sollte diese allerdings am 28. Oktober um Mitternacht noch nicht vorliegen, werde der Franzose die Haftstrafe in einem spanischen Gefängnis seiner Wahl antreten müssen.



Besagte Haftstrafe war bereits im Dezember 2019 wegen des Verstoßes gegen ein Annäherungs- und Kontaktverbot gegenüber seiner damaligen Freundin und heutigen Frau angeordnet worden. Auslöser war ein handgreiflicher Streit im Februar 2017, in dessen Folge beide wegen häuslicher Gewalt zu gemeinnütziger Arbeit und einem sechsmonatigen Kontaktverbot verurteilt worden waren.