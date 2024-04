Gericht lädt Netzer, Radmann, Linsi und Keller zum "Sommermärchen-Prozess"

Die Liste der prominenten Zeugen beim "Sommermärchen-Prozess" des DFB wird länger und länger. Nach Uli Hoeneß sind inzwischen auch Günter Netzer, Fedor Radmann, Urs Linsi und Fritz Keller geladen worden.

Wie ein Gerichtssprecher auf kicker-Nachfrage mitteilte, macht Ex-DFB-Präsident Fritz Keller am 6. Mai dabei den Auftakt. Günter Netzer, der auch in seiner Funktion als früher Infront-Chef befragt werden soll, wird für den 23. Mai erwartet. Am 10. Juni folgen der ehemalige Vize des WM-OK 2006, Fedor Radmann, sowie am gleichen Tag der früher FIFA-Generalsekretär Urs Linsi.

In dem Verfahren geht es um die Hintergründe einer 6,7-Millionen-Euro-Zahlung des DFB an die FIFA aus dem Jahr 2005, die in der Steuererklärung vom deutschen Verband 2006 als Betriebsausgabe geltend gemacht wurde - für eine WM-Gala, die nie stattfand. Vor dem Landgericht sind die ehemaligen DFB-Spitzenfunktionäre Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach und Horst R. Schmidt der Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall angeklagt.

Hoeneß konnte nur wenig Erhellendes beitragen

Es besteht der Verdacht, dass mit dem Geld ein Privatdarlehen von Franz Beckenbauer zurückbezahlt wurde. Der OK-Präsident Beckenbauer hatte dieses 2002 beim Unternehmer Robert Louis-Dreyfus aufgenommen. Das Geld floss seinerzeit nach Katar, auf den Überweisungsträgern tauchte unter anderem die Bezeichnung "Asiagames" auf. Das nährt die Vermutung, dass es auch um den Kauf von TV-Rechten gegangen sein könnte.

Am vergangenen Montag sagte Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß rund 90 Minuten lang vor der Großen Wirtschaftsstrafkammer aus, konnte aber auch nur wenig Erhellendes zum genauen Zweck der Zahlung beitragen. Im Vorfeld der Zeugenaussage von Hoeneß tauchte am vierten Verhandlungstag häufiger der Name Radmann auf.

Das Gericht verlas drei Protokolle der Vernehmungen von Beckenbauer durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt sowie die Bundesanwaltschaft in der Schweiz. 2016 und 2017 hatte der ehemalige Chef des WM-Organisationskomitees wiederholt zu Protokoll gegeben, dass die 6,7 Millionen Euro "als eine Art Provision" gezahlt worden seien: für einen WM-Zuschuss in Höhe von 170 Millionen Euro und zwar an Mitglieder der FIFA-Finanzkommission. Dieser gehörten unter anderem die später gesperrten Funktionäre Mohamed bin Hammam und Jack Warner an.