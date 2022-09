Gerhardt zurück, das Warten auf Wind und Wimmers Vorgeschichte

Was macht Hoffnung beim VfL Wolfsburg, dass diese Saison nicht wieder zum Desaster wird? Viele Strohhalme gibt es nicht, an die sich die Verantwortlichen und Anhänger aktuell klammern können. Sehnlichst erwartet wird jedoch die Rückkehr zweier Offensivspieler. Zudem ist Yannick Gerhardt am Dienstag ins Training eingestiegen.

Jonas Wind ist einer von drei Wolfsburger Hoffnungsträgern. IMAGO/Christian Schroedter