Gerhardt, Nmecha, Svanberg: Dreikampf um die Doppelacht

Mit der Qual der Wahl tritt Wolfsburgs Trainer Niko Kovac die Reise nach Gelsenkirchen an. Am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) spielt der VfL beim FC Schalke 04 - der Coach kann dabei aus dem Vollen schöpfen. Im offensiven Mittelfeld herrscht ein Dreikampf um zwei Positionen.

Eine Kettendiskussion will Niko Kovac nicht aufkommen lassen. Der VfL-Trainer ist fest der Meinung, dass Sieg und Niederlage im Fußball nicht zwingend vom System abhängen, sondern vielmehr vom allgemeinen Auftreten der Mannschaft. "Intensität, Aggressivität", streicht der 51-Jährige heraus, "die Elemente mit und gegen den Ball."

Gleichwohl hat sein Team in dieser Saison nicht gerade erfolgreich gespielt, wenn es mit der Dreier- bzw. Fünferkette agiert hat. In der Hinserie beim 2:4 gegen Köln wurde der damals wie ein Experiment anmutende Versuch zur Halbzeit beendet, gegen Union Berlin im Pokal (1:2) und nun den FC Bayern (2:4), gegen den Kovac nach dem 0:3 zur Viererkette zurückkehrte, blieben Erfolgserlebnisse ebenfalls aus. "Wenn man gewinnt", stellt Kovac fest, "ist alles gut. Wenn man nicht gewinnt, dann gibt es Ansatzpunkte." Vieles spricht dafür, dass der Kroate am Freitag auf Schalke zur bewährten 4-3-3-Formation zurückkehrt.

Eine Anordnung, in der der VfL vor den zuletzt drei kassierten Niederlagen in Liga und Pokal elfmal hintereinander ungeschlagen blieb, sich aus dem Tabellenkeller in die obere Hälfte des Tableaus hervorarbeitete. Das 4-3-3 schien der Mannschaft wie auf den Leib geschneidert, wenngleich es natürlich jeder Trainer mag, möglichst flexibel agieren zu können.

Kein Risiko bei Lukas Nmecha

Flexibilität freilich bietet allein schon der Kader. Im Sturm hat Kovac die Wahl zwischen Jonas Wind, Omar Marmoush und so langsam auch wieder Lukas Nmecha, wenngleich ein Startelfeinsatz für den Nationalspieler, der am vergangenen Sonntag als Joker sein Comeback nach seiner Knieverletzung gefeiert hat, noch zu früh komme. "Schritt für Schritt", betont der Coach, "müssen wir ihn ranbringen."

Hoher Konkurrenzdruck

Im offensiven Mittelfeld hingegen sind mit Yannick Gerhardt, Felix Nmecha und Mattias Svanberg drei Spieler im Gleichschritt stark unterwegs, die Doppelacht im 4-3-3 bietet jedoch nur Platz für zwei von ihnen. "Yannick hat nach seiner Verletzung sensationell performt", lobt Kovac den 28-Jährigen ebenso wie dessen Konkurrenten. "Dann kam Felix genauso gut, jetzt ist Mattias an der Reihe. Das Niveau dieser drei Spieler bringt es mit sich, dass jeder Einzelne noch eine Schippe drauflegen muss, um dabei zu sein."

Gemessen an der aktuellen Form führt vor allem an Svanberg kein Weg vorbei. Der Schwede, im Sommer für neun Millionen Euro aus Bologna verpflichtet, hat sich sichtbar an das intensive Spiel in Wolfsburg und der Bundesliga gewöhnt, steht mittlerweile bei zwei Treffern und vier Vorlagen in der Liga, wird mit seinen Läufen in den Strafraum fast in jedem Spiel torgefährlich. "Es freut mich", sagt Kovac, "dass er sich so gut entwickelt hat. Er ist immer fokussiert geblieben, hat nie aufgegeben, er hat sich kontinuierlich gesteigert. Das ist das, was wir sehen wollen." Egal in welchem System.