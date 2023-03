Gerhardt: "Ich verstehe die Handregel nicht mehr"

Die Handspiel-Diskussionen nehmen seit Dienstagabend und dem gepfiffenen Strafstoß für Manchester City gegen RB Leipzig (7:0) wieder einmal an Fahrt auf. Wolfsburgs Yannick Gerhardt meldet sich zu Wort.

Die Fußballwelt fasste sich am Dienstabend nahezu geschlossen an den Kopf. Zumindest diejenigen, die sich das Champions-Legaue-Spiel von RB Leipzig bei Manchester City (0:7) ansahen. Als Schiedsrichter Slavko Vincic nach 20 Minuten vom VAR an die Seitenlinie beordert wurde, um ein vermeintliches Handspiel von RB-Verteidiger Benjamin Henrichs zu überprüfen, der aus naher Distanz von Gegenspieler Rodri von hinten angeköpft wurde, hoffte man noch, dass der Slowene richtig entscheidet. Der Referee aber zeigte auf den Strafstoßpunkt.

Unmittelbare Reaktionen von Profis

Mats Hummels meldete sich unmittelbar zu Wort ("Es geht in die falsche Richtung"), Lukas Podolski wurde mehr oder weniger deutlich ("F… #VAR"). Und auch Wolfsburgs Yannick Gerhardt machte aus seinem Unmut Luft. Der VfL-Profi twitterte das, was wohl viele seiner Berufskollegen empfinden: "Ich verstehe die Handregel im Fußball nicht mehr."

Gerhardt war diesmal nur Zuschauer, wurde in dieser Saison selbst aber schon einmal "Opfer" einer Strafstoßentscheidung, für die ihm jegliches Verständnis fehlte. Ende Januar in Bremen (1:2) bekam der 28-Jährige aus kürzester Distanz den Ball von Gegenspieler Jens Stage an den leicht abgespreizten, aber keineswegs unnatürlich gehaltenen Arm. Der Pfiff von WM-Schiri Daniel Siebert blieb seinerzeit zunächst ebenso aus, der Referee wurde dann aber wie nun Vincic in Manchester an den Monitor geschickt - und zeigte anschließend auch auf den Punkt. Niclas Füllkrug verwandelte zum 1:0.

Wolfsburgs Siegesserie endete damals in Bremen, und Gerhardt verstand die Welt nicht mehr. "Ich berühre den Ball mit dem Arm oder der Hand, aber ich habe schon im Spiel gedacht, dass das niemals Elfmeter sein kann, weil die Distanz so kurz war. Als der Schiedsrichter das noch einmal untersucht hat und auf Elfmeter entschied, war ich fassungslos."

Eigentlich bekämen die Profis von den Schiedsrichtern gesagt, berichtete der Wolfsburger, dass sie nicht ständig mit hinter dem Rücken verschränkten Armen umherlaufen müssen. Aber, so der Mittelfeldspieler: "Langfristig sehe ich da keine andere Option mehr - denn wenn du den Ball an den Arm bekommst, ist es immer 50:50, wie der Schiedsrichter das auslegt."

Ende Januar betonte Gerhardt schon das, was er am Denstagabend auf dem Sofa noch einmal dick unterstrich: "Ich verstehe die Regelauslegung nicht mehr."