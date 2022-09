Gerhardt berichtet: So verhält sich Kruse in der Kabine

Yannick Gerhardt ist wieder da: In der Vorbereitung hatte sich der 28-Jährige einen Teilabriss des Innenbandes im linken Knie zugezogen, in Frankfurt (1:0) feierte er nun sein Kurz-Comeback.

Tatenlos musste er zuschauen, wie der VfL Wolfsburg in dieser Saison nur schwer in die Gänge kam. Mitten in der Vorbereitung verabschiedete sich Yannick Gerhardt mit verletztem Knie in die Reha, zu einem Zeitpunkt, als er gerade dabei war, in eine Führungsrolle innerhalb des Kaders zu wachsen. Schließlich stellt der frühere Kölner, der 2016 vom FC nach Wolfsburg kam und mittlerweile einer der dienstältesten VfL-Profis ist, fest, "dass ich in der Kabine ein bisschen der Erwachsene bin".

Ein gereifter Spieler, dessen Stellenwert unter Niko Kovac groß zu sein scheint. Der Trainer nominierte den Mittelfeldmann nur wenige Tage nach dessen Rückkehr ins Mannschaftstraining nicht nur für das Aufgebot für das Spiel bei Eintracht Frankfurt, sondern warf ihn in den Schlussminuten auch ins Getümmel, um den 1:0-Erfolg über die Runden zu bringen. "Ich werte es als positives Zeichen für mich", freut sich Gerhardt sowohl über den Vertrauensbeweis des Trainers als auch über sein erfolgreiches Comeback. "Direkt drei Punkte mitzunehmen und dabei gewesen zu sein, das ist sehr schön."

"Das ist das Geschäft"

Nicht mehr mit dabei war hingegen Max Kruse, der von Kovac aussortiert wurde. "Wir haben es am Freitag erfahren, das war überraschend", berichtet Gerhardt, der die Ausbootung des Teamkollegen nüchtern bewertet. "Das ist das Geschäft, der Verein hat diese Entscheidung getroffen, Max geht damit sehr professionell um." Ein Problem in der Kabine, in der Kruse immer noch allgegenwärtig ist, befürchtet Gerhardt nicht. Es sei zwar "keine zufriedenstellende Situation für ihn", aber: "Er flachst weiterhin rum, er nimmt die Situation so an, wie sie ist. Er ist keiner, der Intrigen spinnt."