Gereift gegen "Top-Gegner": Deutsche U 21 startet EM-Vorbereitung

Die deutsche U-21-Nationalmannschaft will beim aktuellen Lehrgang den Grundstein für die EM im kommenden Jahr legen - und misst sich direkt mit großen Gegnern.

Die Qualifikation zur Europameisterschaft in Rumänien und Georgien (9. Juni bis 2. Juli 2023) hat die deutsche U-21-Nationalmannschaft souverän gemeistert - nun startet die Vorbereitung auf die Endrunde. Dabei trifft das Team von Coach Antonio Di Salvo gleich mal auf zwei Teams, die im kommenden Jahr die deutsche Titelverteidigung verhindern wollen.

Am Freitag (18.15 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es für die DFB-Auswahl in Magdeburg gegen Frankreich, am 27. September trifft man in Sheffield auf England. "Wir wollen diese Zeit nutzen, um uns mit den Besten zu messen. Da kommen Frankreich und England gerade recht. Ich möchte die Mannschaft gegen Top-Gegner sehen, dass wir wissen, auf welchem Leistungsstand wir sind", begründet Di Salvo die Auswahl der kommenden Kontrahenten.

Mit Christian Früchtl hat der 43-Jährige einen Neuling nominiert, der Torhüter von Austria Wien muss sich aber erst einmal hintenanstellen. Auch wenn Di Salvo im Training nochmal genau hinschauen möchte, haben Nico Mantl (Red Bull Salzburg) und Noah Atubolu (SC Freiburg) derzeit "die Nase vorne". Letzterer wird, wie Di Salvo bestätigte, gegen Frankreich auch zwischen den Pfosten stehen.

Moukoko reist mit Freude an

Im Angriff wird Di Salvo aller Voraussicht nach auf Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) setzen. Die Freude über sein Siegtor im Revierderby gegen Schalke sei beim 17-Jährigen zu erkennen gewesen, vom neu gewonnenen Selbstvertrauen erhofft sich der Trainer einiges.

Durch die Verletzung von Kapitän Jonathan Burkardt ist Di Salvo zudem eine wichtige Stütze im Angriff weggebrochen, auch Josha Vagnoman und Kevin Schade fehlen, während Armel Bella Kotchap für die A-Nationalmannschaft nominiert wurde. Das Fehlen dieser Leistungsträger ist jedoch auch zeitgleich die Chance für andere Spieler, um sich für den EM-Kader zu empfehlen. Di Salvo sehe es daher nicht negativ.

Im Gegenteil, sein Team sieht er derweil "auf einem guten Weg". "Die Mannschaft hat sich ständig weiterentwickelt und an Intensität dazugewonnen. Das ist top", lobt Di Salvo, der aber natürlich noch an einigen Stellen arbeiten muss. "Wir sind nun im zweiten Jahr mit unserer Mannschaft. Es geht vor allem um Abläufe, sich generell in der Defensive zu stabilisieren und in der Offensive zu Abschlüssen zu kommen."

Zum Tragen kommen soll derweil die dazugewonnene Erfahrung, die Di Salvos Team in der letzten Saison unter ihm gesammelt hat. "Es ist immer wieder spannend, welche Entwicklung die Spieler im Laufe dieser zwei Jahre in der U 21 nehmen. Vor allem das zweite Jahr, wenn sie reifer sind und noch mehr spielen, bringt sie nach vorne. Das kann uns nur helfen."