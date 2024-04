Gerber über Erfurts Horror-Bilanz: "Aufzugeben ist nicht meine Intention"

Mit nur einem Sieg aus zehn Partien im neuen Kalenderjahr ist der FC Rot-Weiß Erfurt aktuell gehörig neben der Spur. Chef-Trainer Fabian Gerber stellt sich der Kritik.

In diesen Tagen feiert der Erfurter Fußball mit der DDR-Meisterschaft vor 70 Jahren den größten Erfolg, aber auch die aktuelle Mannschaft des FC Rot-Weiß sieht im Augenblick ziemlich alt aus. "Wir haben nun schon acht Spiele nicht gewonnen. Am Samstag brauchen wir endlich wieder einen Sieg", sagt Angreifer Artur Mergel und nimmt seine Elf vor dem Heimspiel gegen Lok Leipzig in die Pflicht.

Nur zwei Siege aus elf Spielen in diesem Kalenderjahr ist die Bilanz eines Abstiegskandidaten. Der Kader, dem echte Mentalitätsspieler fehlen, zehrt noch vom vielversprechenden Saisonauftakt mit einer Serie von sechs Partien ohne Niederlage. Damals führte Erfurt sogar die Tabelle an. Von der Euphorie aus dem Vorjahr mit Rang drei für den Aufsteiger ist aber nichts mehr übrig.

Aufzugeben, wenn es mal schlecht läuft, ist nicht meine Intention. Der Kritik muss man sich im Fußball-Geschäft immer stellen, ob sie berechtigt ist oder nicht. Chef-Trainer Fabian Gerber (44) stellt sich der Kritik

Trainer Fabian Gerber, der im Sommer 2021 den damaligen Oberligisten übernahm und zurück in die Regionalliga führte, denkt nicht ans Aufhören: "Aufzugeben, wenn es mal schlecht läuft, ist nicht meine Intention. Der Kritik muss man sich im Fußball-Geschäft immer stellen, ob sie berechtigt ist oder nicht."

Etat-Kürzung und sechsstellige Strafzahlungen

Erfurts Traum vom Drittliga-Aufstieg wird sich wohl nicht so schnell erfüllen. Denn auch für die kommende Saison steht dem Viertligisten nur ein schmales Budget zur Verfügung. In diesem Jahr waren es 900.000 Euro für die Mannschaft, Kosten wie Stadionmiete nicht eingerechnet. Geschäftsführer Franz Gerber rechnet sogar mit einer Etatkürzung. Die VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden, die einst durch die Zusammenarbeit mit Stefan Effenberg für Schlagzeilen sorgte, beendet die Unterstützung als Premiumsponsor.

Zudem laufen enorme Strafzahlungen auf, nachdem Fans immer wieder Pyrotechnik zündeten. Welche Geldbuße nun Erfurt im Zuge der Ausschreitungen beim Thüringen-Derby hinblättern muss, ist noch offen. "Ich rechne damit, dass in dieser Saison zusammengerechnet eine sechsstellige Summe auf uns zukommt. Das fehlt natürlich bei der Planung fürs neue Spieljahr", sagt Geschäftsführer Gerber.

Lichtblicke

Mit Andy Trübenbach vom Ligarivalen ZFC Meuselwitz hat Erfurt nun die erste Neuverpflichtung öffentlich gemacht. Und es gibt einen weiteren Lichtblick. Maxime Awoudja, einst U-21-Nationalspieler und vor fünf Jahren vom VfB Stuttgart für 1,5 Millionen Euro verpflichtet, gab nach seiner Verpflichtung im Winter gegen Babelsberg sein Debüt. "Ich bin sicher, dass ich zu alter Stärke zurückfinden werde", sagte der 26-Jährige, der sich 2020 die Achillessehne riss und seitdem nie wieder Fuß fassen konnte.