Gerards Wert für Villarreal: "Das Team spielt ruhiger, wenn er dabei ist"

Die Bayern müssen am Dienstag gegen den FC Villarreal ein 0:1 aus dem Hinspiel wettmachen. Besonderes Augenmerk werden sie dabei auch auf Gerard legen müssen.

In La Liga zählt Gerard seit Jahren zu den Top-Angreifern. Nur Lionel Messi und Karim Benzema trafen in den vergangenen beiden Jahren in Spanien häufiger als der mittlerweile 30-Jährige, der eigentlich gar kein Torjäger im klassischen Sinne ist. "Es gibt nichts Schöneres als zu treffen. Das Adrenalin, das dabei frei wird, ist mit nichts zu vergleichen", sagte Gerard einst "El Pais" . Stürmer seien "gesegnet, Tore schießen zu dürfen".

Gerard ist ein Straßenfußballer, wie es nicht mehr allzu viele gibt, vor allem nicht auf europäischem Top-Niveau. Abwehrarbeit ist für ihn nicht mehr als ein notwendiges Übel ("Ein Fußballer verteidigt nicht gerne"), aber eines, das er aus gutem Grund gerne auf sich nimmt. "Ich stehe voll dahinter, ich helfe gerne in der Defensive, es eröffnet Chancen und bringt der Mannschaft Vorteile", betont Gerard, der es aber viel lieber hat, den Ball selbst zu führen und natürlich Tore zu schießen.

Und das macht er in schöner Regelmäßigkeit: 94 Tore in 209 Spielen hat er für Villarreal bereits erzielt, das ist Klubrekord. Gerards große Stärke ist seine Vielseitigkeit. Ob als zentraler Ankerstürmer im Strafraum, als zweite Spitze oder, sich fallen lassend, aus der Tiefe kommend - Trainer Unai Emery kann sich stets auf den Angreifer verlassen, der auch noch ein echter Elfmeterspezialist ist.

Im Hinspiel gegen den FC Bayern hatte er jedoch kein Abschlussglück, traf einmal den Pfosten und verzog einmal haarscharf. Emery weiß dennoch um den Stellenwert seines Angreifers. Dieser sei "enorm gewachsen", sagt der Coach. "Er hat eine mentale Reife, die ihm bei allem hilft. Das Team spielt viel ruhiger, wenn er dabei ist."

Seine Kinn-Narbe erinnert an die Straßenfußballer-Zeit

In der vergangenen Saison verhalf er mit sieben Treffern Villarreal zum Europa-League-Titel, traf auch im Finale gegen Manchester United. Die UEFA kürte ihn zum besten Spieler des Wettbewerbs 2020/21.

Dass er vor dem Tor wenige Kompromisse eingeht, bewies Gerard schon als Kind. Weil er etwas zu kühn aufs Tor zugestürmt war, verletzte er sich am Haken eines Torpfostens. Eine auffällige Narbe rechts am Kinn blieb, heute ist sie sein Markenzeichen.

