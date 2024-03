"Gerannt wie verrückt!" Gaugisch zufrieden

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat bei der EM-Qualifikation einen klaren Sieg in der Slowakei eingefahren. Bundestrainer Markus Gaugisch war im Anschluss mehr als zufrieden.

Die deutschen Handballerinnen haben zum Jahresauftakt einen klaren Sieg gefeiert. Mit dem 40:22-Sieg bezwangen sie die Konkurrentinnen aus der Slowakei. Und dennoch wollte Markus Gaugisch den Sieg nicht als reine Formsache abhandeln.

"Es ist für uns so, dass wir keine Trainingsspiele haben. Wir haben nur so wenige Einheiten, und dann müssen wir das am Sonntag genau so nutzen", forderte der Bundestrainer gegenüber dem SID.

Das Rückspiel gegen die Slowakei am Sonntag in Düsseldorf dürfte zwar erneut eine Pflichtaufgabe für die DHB-Auswahl werden. Die Wettkampfhärte soll Deutschland aber unbedingt für weiteres Feintuning auf dem Weg zum so wichtigen Olympia-Qualifikationsturnier im April verhelfen.

Bundestrainer nicht zu 100 Prozent zufrieden

"Wir sind gerannt wie verrückt. Das Thema Tempoorientierung haben wir auf jeden Fall hingekriegt. Das war ja auch der Hauptschwerpunkt in den zwei Trainingseinheiten, die wir hatten, dass wir gut nach vorne gehen", lobte Gaugisch seine Spielerinnen.

Gänzlich zufrieden war er jedoch nicht, denn er vermisste die Kontrolle im Tempospiel. "Gerade in der zweiten Welle oder dritten Welle, wäre es gut, wenn wir noch einen Tempowechsel hinbekommen. Das wäre ein Schritt, den wir nochmal angehen müssen", monierte der Bundestrainer, der auch den ein oder anderen technischen Fehler zu viel bemängelte.

Daher blickt er bereits wieder nach vorne und formulierte neue Ziele. "Wir werden andere Schwerpunkte setzen und werden gucken, was wir aus dem von heute noch rausnehmen können, und vielleicht andere Formationen auf der Platte ausprobieren", kündigte der 49-Jährige an.

DHB-Team mit Vorfreude auf Heimspiel

Gaugisch verspürt eine "brutale" Vorfreude auf das erste Heimspiel seit knapp vier Monaten. Rund 2500 Tickets setzte der DHB für das Spiel bislang ab - und die Chancen auf eine kleine Party stehen gut. Deutschland führt die Qualifikationsgruppe 2 mit 4:0 Punkten an. Mit einem weiteren Sieg ist Deutschland die Qualifikation für das EM-Turnier in der Schweiz, Österreich und Ungarn (28. November bis zum 15. Dezember 2024) praktisch sicher.

Mit der Unterstützung von den Rängen hofft Gaugisch zudem auf weiteren Rückenwind für die Olympia-Mission. Vom 11. bis 14. April kämpft sein Team in Neu-Ulm gegen Slowenien, Montenegro und Paraguay um eines von zwei Tickets für die Sommerspiele in Paris. Den deutschen Frauen winkt die erste Olympia-Teilnahme seit 2008.

Zuvor sollen die EM-Hausaufgaben gegen die Slowakei erledigt werden. "Wir freuen uns riesig, wieder ein Heimspiel zu haben", sagte Co-Kapitänin Alina Grijseels am Donnerstagabend, "wir wollen mindestens ebenso souverän auftreten wie heute und zeigen, dass wir einen guten Handball spielen können."