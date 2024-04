Geraerts zeigt sich zufrieden: "Hätten die drei Punkte heute verdient gehabt"

Zum fünften Mal in Serie nicht verloren. Schalke 04 sammelt Woche für Woche Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Gegen Fortuna Düsseldorf wären es beinahe sogar drei geworden, die laut S04-Trainer Karel Geraerts auch verdient gewesen wären.

Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen ist wohl ein Sprichwort, dass auf Schalke 04 derzeit besser denn je zutrifft. Das 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf markierte inzwischen das vierte Remis aus den letzten fünf Spielen. Punkt für Punkt sammelt die Elf von Karel Geraerts momentan Zähler gegen den Abstieg. "Jeder Punkt ist wichtig. Wir haben jetzt 37. Jeder sagt, man braucht 40, um die Liga zu halten, also brauchen wir noch einige", wusste der S04-Trainer bei Sky im Anschluss an die Partie gegen Düsseldorf einzuschätzen.

Geraerts "stolz" auf seine Spieler

Das 1:1 gegen die Fortuna, die sich noch mitten im Kampf um den Aufstieg befindet, ginge laut dem Belgier angesichts des Spiels auch absolut in Ordnung. Er zeigt sich äußerst zufrieden mit dem, "was ich heute gesehen habe. Es war eine gute Leistung über 90 Minuten. [...] Ich bin stolz auf meine Spieler und sie hätten die drei Punkte heute verdient gehabt." Ähnliche Worte fanden auch seine Schützlinge. "Am Ende vielleicht ein gerechtes Ergebnis. War ein gutes Niveau heute von beiden Mannschaften. Mit einem Quäntchen Glück gewinnen wir das Spiel vielleicht", fand auch Torschütze Kenan Karaman.

"Nach dem Tor hätten wir noch mehr Druck machen können, auf das zweite gehen können", fand er derweil aber auch Punkte, die sich Königsblau vorwerfen lassen muss. "Ich glaube, Fortuna war da schon unsicher, wir hatten die Fans hinter uns." Stattdessen habe man sich "dann zu sehr nach hinten fallen" lassen. In der Arbeit gegen den Ball wiederum habe Schalke "einen Schritt nach vorne gemacht."

Insbesondere in puncto "Kompaktheit zwischen den Ketten - das ist uns sehr, sehr wichtig. Der Trainer fordert das immer wieder ein und da sind wir echt diszipliniert geworden." S04-Torhüter Marius Müller pflichtete ihm bei. "In den letzten Wochen hat man gesehen, dass wir gerade gegen gute Mannschaften absolut mithalten können." Das läge vor allem daran, dass die "Gegentorflut gut aufgefangen" worden sei.

Elfmeter-Szene sorgt für Diskussionen

Harmonische Worte nach einem Punkt gegen eine der Top-Mannschaften der Liga. Wäre da nicht noch die Szene kurz vor dem Ende gewesen, bei der Assan Ouedraogo im Duell mit Joshua Quarshie im Strafraum zu Fall gekommen war. Der Unparteiische Harm Osmers zeigte zunächst auf den Punkt, entschied sich mithilfe des VAR und nach Ansicht der Bilder aber gegen den Strafstoß. Eine Entscheidung, über die es verschiedene Meinungen gab. "Meine Meinung ist sehr einfach", machte Garaerts gleich klar. "Es gab einen Kontakt mit Assan Ouedraogo, also kann der VAR in diesem Moment nicht eingreifen. Es gab einen kleinen Kontakt, also ist es keine klare Fehlentscheidung." Entsprechend sei es für ihn "ein Fehler" gewesen, die auf dem Feld getroffene Entscheidung zu revidieren.

"Er hätte es sich auch einfach machen können hier vor 60.000 Leuten und auf dem Punkt bleiben" können, hielt sein Gegenüber Daniel Thioune dagegen. "Kontakt bedeutet nicht immer gleich Foulspiel und entsprechend war es glaube ich eine gute Entscheidung."

Müller hielt sich aus der Debatte derweil zurück. "Ich will ehrlich gesagt nicht drüber urteilen. Am Ende ist es so, dass der Schiri gepfiffen hat aus dem Spiel heraus und das ist für mich am Ende das, was ausschlaggebend sein muss. Ob es am Ende einer ist oder nicht, überlasse ich dann gerne dem Stammtisch morgen früh." Vielmehr kritisierte er, dass es "keine klaren Linien mehr" gebe. "Das ist ja mal so, mal so. Vielleicht wäre der Elfmeter vor zwei Wochen gegeben worden."

Gegeben wurde er bekanntermaßen nicht und so blieb es bei nur einem Punkt. Ein Punkt, der am Ende aber auch jede Menge wert sein kann, der aber nicht der letzte auf dem Konto des S04 sein soll. "Wenn wir uns auf uns fokussieren, bin ich mir sicher, dass wir da schnellstmöglich die Punkte holen", befindet auch Müller. Am besten soll damit bereits am kommenden Wochenende beim VfL Osnabrück begonnen werden.