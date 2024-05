Geraerts zeigt klare Kante bei Drexler und Baumgartl

Während sich Gerald Asamoah in Fürth tränenreich von Schalkes Fans verabschiedete, zeigte Karel Geraerts klare Kante bei Dominick Drexler und Timo Baumgartl. Beide haben keine Perspektive beim Trainer, der Verein müsse nun "Lösungen finden".

Mittlerweile hat Karel Geraerts unmissverständlich Klarheit geschaffen: Er bleibt Schalkes Trainer. Die Tagung des Familienrats steht zwar noch an, aber mit dem Vorstandsvorsitzenden Matthias Tillmann sowie den Kaderplanern Marc Wilmots und Ben Manga wurde alles hinlänglich besprochen. Die Quintessenz erläutert Geraerts so: "Ich habe gesagt, für welche Positionen ich Spieler brauche und auch konkrete Vorschläge gemacht." Nun müsse "der Verein entscheiden, was finanziell möglich ist".

Ein wieder einmal enttäuschender Auswärts-Auftritt in Fürth (0:2) hat erneut gezeigt, wie schwach dieser Kader besetzt ist. Der FC Schalke 04 hat es nicht geschafft, sein Vorhaben umzusetzen und sich anständig aus dieser verkorksten Saison zu verabschieden. Wenn das Spiel am Sonntag schon nicht herzerwärmend war, dann doch zumindest der tränenreiche Abschied von Gerald Asamoah.

Seine Stelle als Leiter der Lizenzspielerabteilung wird ersatzlos gestrichen, daher muss der 45-Jährige den Verein verlassen, zu dem er 1999 aus Hannover kam und eine Bindung einging, die sich schnell festigte. Der Publikumsliebling ließ sich nach dem Spiel in Fürth von den rund 5000 Schalke-Anhängern im Stadion feiern. Wo und wie es für den Ex-Profi, der gerade erfolgreich den Manager-Lehrgang beendet hat, künftig weitergeht, ist aktuell offen.

Bereits vor dem letzten Heimspiel gegen Hansa Rostock (2:1) waren Simon Terodde (Karriereende) und Danny Latza (offen) verabschiedet worden, auch die Trennung von Brandon Soppy (Leihende) steht bereits fest. Inzwischen sind weitere Personalfragen geklärt.

Younes darf auf Vertrag hoffen

Schalke 04 bietet Thomas Ouwejan, Steven van der Sloot, Blendi Idrizi und Cedric Brunner keine neuen Verträge an, das Arbeitspapier von Ersatztorwart Michael Langer wird "zum jetzigen Zeitpunkt" nicht verlängert. Eines in Aussicht gestellt bekommt Amin Younes. Der Ex-Nationalspieler soll mit den Königsblauen Mitte Juni in die Saisonvorbereitung starten und dann auch im Juli mit ins Trainingslager nach Mittersill reisen.

Keine Perspektive unter Geraerts, der Veränderungen im Trainerteam andeutete, haben die suspendierten Routiniers Dominick Drexler und Timo Baumgartl. "Die Entscheidung, dass sie nicht wiederkommen, ist für mich klar", betonte der Trainer nach der Partie in Fürth. Beide Spieler besitzen bis 2025 gültige Verträge, Geraerts zeigt aber klare Kante: "Der Verein muss Lösungen finden." Schalke drohen harte Abfindungsverhandlungen.

Nachwuchstalent Taylan Bulut feierte derweil gegen Fürth am Sonntag sein Profidebüt, anschließend teilte der Verein mit, dass sich dadurch der Vertrag des 18-jährigen Abwehrspielers automatisch bis 2026 verlängert habe.