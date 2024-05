Geraerts: "Werde auch in der nächsten Saison Trainer auf Schalke sein"

Die Gerüchte um einen vorzeitigen Abschied vom FC Schalke 04 halten sich hartnäckig, gegenüber dem kicker beendet Karel Geraerts nun von seiner Seite alle Spekulationen.

Wochenlang verzichtete Karel Geraerts darauf, ein eindeutiges Bekenntnis zu Schalke 04 abzugeben. Er streute zwar öffentlich gezielt keine Zweifel an der Fortführung des im Oktober geschlossenen und bis 2025 gültigen Arbeitsverhältnisses mit den Königsblauen, äußerte sich zu Spekulationen um einen vorzeitigen Abschied aber stets eher vage. Rund ums Saisonfinale erklärte er dann, seine Zukunft auf Schalke zu sehen: "Ich habe einen Vertrag und bin glücklich hier."

Wechselgerüchte halten sich aber weiter hartnäckig, insbesondere in seiner Heimat Belgien wird heiß über eine Rückkehr in Geraerts‘ Heimat diskutiert (FC Brügge, KRC Genk). Gegenüber dem kicker beendet der Coach nun unmissverständlich sämtliche Spekulationen. Seinen Standpunkt formuliert er so: "Ich werde auch in der nächsten Saison Trainer auf Schalke sein - und darauf freue ich mich sehr", sagt er.

Konkrete Angebote? Ein klares "Nein" von Geraerts

An derart hartnäckigen Gerüchten wie zuletzt ist oft etwas Wahres dran. Die Frage nach einem konkreten Angebot beantwortet Geraerts mit einem klaren "Nein", gleichwohl lässt er zumindest Interesse anderer Vereine durchblicken.

"Ich sehe das so: Dass Verantwortliche anderer Vereine auf unsere Arbeit aufmerksam werden, interpretiere ich als Kompliment. Ich handhabe es nach dem Ende einer jeden Saison immer gleich: Nach dem letzten Spieltag spreche ich mit meinem Berater und meiner Familie, das war schon als Spieler so." Auf den Tisch kommen Fragen wie: "Wie war das Jahr? Wie schauen wir nach vorne? Das ist für mich als Ehemann und Familienvater sehr wichtig."

Geraerts blickt nach "maximal intensiven" Monaten positiv in die Zukunft

Geraerts erweckt nicht den Eindruck, als habe er sehr mit sich und seiner Zukunft als Schalke-Trainer gehadert. "Meine ersten acht, neun Monate auf Schalke waren maximal intensiv. In dieser Zeit hat sich vieles verändert, wir mussten viele Herausforderungen und Krisen meistern", sagt er. "Da ist es wichtig, einmal einen Strich darunter und eine ordentliche Analyse zu machen. Das haben wir gemacht, jeder für sich und zusammen mit den Verantwortlichen des Vereins. Der Austausch war gut, er war kritisch und offen, deswegen blicke ich positiv in die Zukunft."