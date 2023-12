Geraerts und der "große Fortschritt"

Trainer Karel Geraerts von Schalke 04 ist zufrieden mit der Entwicklung seiner Mannschaft in den vergangenen Monaten. Nun wartet nach zwei Siegen die SpVgg Greuther Fürth als Gegner.

Die Antwort ist kurz und klar: "Nein." Ein Unentschieden würde Karel Geraerts vor dem Spiel von Schalke 04 gegen die SpVgg Greuther Fürth am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) nicht unterschreiben, auch wenn es gegen einen formstarken Gegner geht. "Ich will immer gewinnen."

Und das gelang seinem Team zuletzt gegen den VfL Osnabrück und bei Hansa Rostock, der Trend zeigt nach oben und der Belgier ist mit dem Fortschritt seit seinem Antritt vor rund zwei Monaten zufrieden. "Ich sehe in jedem Training und jedem Spiel, wie meine Ideen und meine Philosophie nach zwei Monaten klarer werden. Ich sehe einen großen Fortschritt des Teams", lobte Geraerts am Mittwoch.

Nun wartet im letzten Spiel vor der Winterpause ein echter Härtetest auf ihn und sein Team. Die Franken seien "ein richtig gutes Team mit vielen guten Spielern und einer interessanten Taktik", befand der Coach, will den Fokus aber vor allem auf das eigene Spiel lenken: "Wir müssen auf einem guten Niveau sein. Am wichtigsten ist es, auf uns zu schauen. Wir bauen etwas auf und glauben daran."

"Jeder im Team kann treffen, nicht nur einer, nicht nur die Stürmer"

Dafür brauche es weiter Konzentration: "Es wird nicht wie gegen Osnabrück und in Rostock, sondern komplett anders. Darauf müssen wir anders vorbereitet sein." Vor allem angesichts der starken Defensive des Gegners: "Wir müssen Selbstbewusstsein haben. Jeder im Team kann treffen, nicht nur einer, nicht nur die Stürmer." Es werde "ein hartes Spiel und nicht leicht zu treffen, aber wir nehmen die Herausforderung an", so Geraerts: "Wenn man gewinnen will, muss man Tore schießen."

Ein Stürmer fehlt dem Team dabei: Sebastian Polter wurde am Montag an der Leiste operiert, zuletzt hatte der in seiner bisherigen Schalker Zeit etwas glücklose Angreifer einen Treffer in Rostock vorbereitet. Wie lange Polter fehle? "Ob es drei, vier oder fünf Wochen werden, ist schwer zu sagen, weil es bei jedem Spieler vom individuellen Heilungsverlauf abhängt. Hoffentlich ist er schnell wieder zurück."

Auch Ron Schallenberg, der schon in Rostock wegen leichter Oberschenkel-Probleme gefehlt hatte, fällt aus. Rückkehrer gibt es keine, gut möglich also, dass dieselbe Elf wie an der Ostsee aufläuft.