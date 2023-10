Geraerts übernimmt auf Schalke

Schalke 04 hat Karel Geraerts als neuen Cheftrainer verpflichtet, der 41-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2025. Zuletzt war der Trainer des Jahres 2022/23 in Belgien bei Royale Union Saint-Gilloise tätig. Mit den Belgiern erreichte er das Viertelfinale in der Europa League, wo St. Gilles an Bayer Leverkusen scheiterte. S04 hatte sich Ende September von Thomas Reis getrennt, die Knappen liegen derzeit auf dem 16. Platz im deutschen Unterhaus.