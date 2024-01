Geraerts trifft knifflige Entscheidungen in allen Teamteilen

Abwehr, Mittelfeld, Angriff: Mehrere knifflige Entscheidungen muss Schalkes Trainer Karel Geraerts mit Blick auf seine Startelf gegen Lautern am Freitag treffen.

Die Startaufstellung zum Rückrundenstart gegen den HSV hatte Karel Geraerts bereits mehrere Tage vor dem Anpfiff im Kopf, mit Blick auf das erste Auswärtsspiel der Rückserie am Freitag beim 1. FC Kaiserslautern (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) muss der Trainer des FC Schalke 04 allerdings ein paar knifflige Entscheidungen treffen. Bis auf die Torhüterposition betreffen dies alle Mannschaftsteile.

Am leichtesten dürfte dem Trainer die Entscheidung fallen, wen er für den gelbgesperrten Marcin Kaminski in der Innenverteidigung aufbietet: Timo Baumgartl wird die Rolle neben Tomas Kalas übernehmen. Geraerts sagt: "Timo hat lange auf seine Chance gewartet." Er bezeichnet den Sommerzugang als "logischen Ersatz" für Kaminski.

Nicht ganz so eindeutig ist die Besetzung des Doppelsturms. Torjäger Simon Terodde hat seinen Platz als Kapitän zwar sicher, doch wer sein Partner sein wird, ist noch nicht abschließend geklärt. Vorteil Keke Topp: Der junge Angreifer harmonierte schon in der Vorbereitung prima mit Terodde, auch gegen den HSV wusste Topp zu gefallen. "Er hatte gute Momente", sagt Geraerts, der allerdings auch die Schnelligkeit von Bryan Lasme schätzt.

Geraerts erfreut über "mehr Optionen"

Nachdem er in der Vorbereitung einige Einheiten wegen eines Muskelfaserrisses verpasst hatte, kam Lasme gegen Hamburg nur als Einwechselspieler in die Partie. Sein Tempo belebte die Offensive, in der Nachspielzeit traf der Ex-Bielefelder immerhin den Pfosten. Insgesamt ist er vor dem Tor weiterhin nicht abgeklärt genug.

Grundsätzlich zeigt sich Geraerts erfreut über "mehr Optionen", die sich ihm mittlerweile in der gesamten Offensive bieten. Auch Yusuf Kabadayi ist nun wieder ein Kandidat für die Abteilung Attacke, zudem weiß Nachwuchstalent Niklas Castelle, wie man sich aufdrängt.

Und dann ist da neuerdings ja noch Darko Churlinov. Er selbst sagt: "Ich kann Schalke sofort helfen." Sein Trainer wird sich die tatsächliche körperliche Verfassung seines Neuzugangs aber erst noch weiter genau anschauen. Die Basis sei bei Churlinov jedenfalls absolut vorhanden, meint Geraerts: "Wenn der Kopf bereit ist, folgt der Körper."

Wer spielt auf der linken Seite?

Die wohl "schwierigste Entscheidung" mit Blick auf die Aufstellung gegen Lautern muss Geraerts auf der linken Seite treffen. Derry Murkin, der gegen den HSV gesperrt war, darf wieder mitspielen, der Stabilisator ist für die Linksverteidigerposition eigentlich gesetzt. Doch Thomas Ouwejan hat seine Sache gegen Hamburg nicht schlecht gemacht, sogar zwei Aluminiumtreffer waren dabei.

Vielleicht spielen beide: Murkin könnte den Platz in der Viererkette übernehmen, Ouwejan eine Position nach vorne rücken. Leidtragender wäre Tobias Mohr. Denkbar, dass Geraerts beide Achter austauscht - neben Mohr auch Blendi Idrizi, den aktuell eine Erkältung plagt. Stand jetzt wird es für ihn eng mit der Auswärtsfahrt in die Pfalz.