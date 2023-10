Geraerts soll auf Schalke die Wende schaffen

Der FC Schalke 04 ist auf seiner Trainersuche fündig geworden. Karel Geraerts (41), zuletzt in leitender Funktion bei Union Saint-Gilloise in Belgien tätig und in der Saison 2022/23 Tabellendritter, ist derzeit vereinslos. Nun holt S04 den Belgier nach Deutschland, er soll auf Schalke das Ruder herumreißen und den Bundesliga-Absteiger aus dem Keller der Zweitliga-Tabelle holen.