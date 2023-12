Geraerts: "Siegermentalität kommt immer mehr zum Vorschein"

Erst Rostock, dann Fürth: Am Donnerstag hat Schalkes Trainer Karel Geraerts erläutert, warum er an zwei Siege zum Ende der Hinrunde glaubt. Und er verriet, wieso er unter der Woche mit dem Bundespräsidenten über Schalke sprach.

Karel Geraerts durfte unter der Woche beim Staatsbesuch des belgischen Königspaares Philippe und Mathilde in Berlin dabei sein. Bei der Gelegenheit traf der Belgier im Schloss Bellevue auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier - und mit diesem konnte der Trainer wunderbar über Schalke 04 fachsimpeln, schließlich ist Steinmeier Anhänger der Königsblauen.

"Ich war positiv überrascht, wie offen und interessiert er war. Wir hatten eine sehr gute Konversation", verriet Geraerts am Donnerstag. Ebenfalls als Ehrengast bei der Veranstaltung in der Hauptstadt war der frühere S04-Coach Domenico Tedesco. Mit dem heutigen Nationaltrainer Belgiens hat sich Geraerts auch ausgetauscht, auch hier ging es vordergründig um den FC Schalke, der seine Situation am Wochenende in der 2. Liga weiter verbessern kann. Mit einem Sieg bei Hansa Rostock am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) würde Schalke den Abstiegsrelegationsrang definitiv verlassen.

Die Gelsenkirchener glauben an sechs Punkte aus den finalen beiden Hinrundenpartien (nächste Woche gastiert Fürth im Pott), zumindest komme die von Geraerts seit Beginn seiner Amtsübernahme im Oktober geforderte "Siegermentalität immer mehr zum Vorschein". Zudem hat er bei seinen Spielern, die im Training unter der Woche mit Blick auf ihre Aggressivität zum Teil an der Grenze des Erlaubten agierten, "große Fortschritte bei der Fitness" ausgemacht.

Drexler, Kabadayi und Ouedraogo fallen aus

Klingt so, als wäre Schalke 04 tatsächlich gerüstet für das Spiel beim FC Hansa. "Ich bin bislang noch nie in Rostock gewesen, habe mir aber sagen lassen, dass es dort sehr intensiv zugehen kann", sagt Geraerts, der erneut auf Dominick Drexler und Yusuf Kabadayi, die beide wegen eines Muskelfaserrisses ausfallen, sowie Assan Ouedraogo (Syndesmoseriss) verzichten muss.

Thomas Ouwejan kehrt derweil zurück in den Kader, nachdem er in der vergangenen Woche zur U 23 strafversetzt und beim 4:0 gegen den VfL Osnabrück nicht berücksichtigt worden war. Der Vorfall beim Spiel zuvor in Düsseldorf, als sich Ouwejan nach seiner Auswechslung gegenüber Geraerts und Co. respektlos verhalten hatte, sei komplett aufgearbeitet, versichert der Trainer: "Thomas hat jetzt keinen Nachteil. Er hat sich in der Trainingswoche gut präsentiert."

Brunner zurück in der Startelf?

Dennoch ist davon auszugehen, dass Ouwejan in Rostock zunächst nur auf der Bank sitzt. Derry Murkin als linker Außenverteidiger und Tobias Mohr auf der Position vor ihm gelten aktuell als erste Wahl für die Außenbahn. Rechts könnte Henning Matriciani im System mit Viererkette durch Stammverteidiger Cedric Brunner ersetzt werden. Nach langer Ausfallzeit (Leistenprobleme) war der Schweizer gegen Osnabrück nur eingewechselt worden, inzwischen befindet er sich jedoch wieder auf einem Level, das einen Startelfeinsatz rechtfertigen würde.