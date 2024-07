Geraerts macht Karaman zum Kapitän - Younes im Mannschaftsrat

Wie erwartet wird Kenan Karaman den FC Schalke 04 in der neuen Saison als Kapitän auf den Platz führen. Der Zweitligist gab im Zuge der Ernennung des 30-Jährigen auch dessen Stellvertreter sowie den Mannschaftsrat bekannt.

Nach dem Karriereende von Simon Terodde musste sich der FC Schalke 04 die Kapitänsfrage stellen. Schon früh kristallisierte sich in Kenan Karaman ein Favorit heraus, doch beim 30 Jahre alten Offensivmann und Top-Scorer der vergangenen Saison (13 Tore, neun Assists) musste zunächst die Zukunftsfrage geklärt werden. In der vergangenen Woche verlängerte Karaman seinen Vertrag bis 2028 - und ist nun offiziell Spielführer der Knappen.

"Kenan ist in der vergangenen Saison mit starken Leistungen vorangegangen und hat viel Verantwortung übernommen. Sein Wort wird von Mitspielern gehört und geschätzt", erklärt Cheftrainer Karel Geraerts die Entscheidung, die er dem Team am Donnerstagmorgen mitgeteilt hatte. Vertreten wird Karaman in der kommenden Saison von Paul Seguin und Tomas Kalas. "Seine Stellvertreter sind mit Paul und Tomas zwei weitere Leistungsträger."

Nur Langer verbleibt aus dem Vorjahr

Darüber hinaus kommunizierte S04 im Zuge der Bekanntgabe auch den Mannschaftsrat für die Zweitliga-Spielzeit 2024/25. Neben dem langjährigen Ersatzkeeper und Mannschaftsrat-Mitglied Michael Langer, dem einzigen verbleibenden Profi aus dem letztjährigen Sextett, wird Mittelfeld-Akteur Ron Schallenberg die Mannschaft vertreten. Darüber hinaus ist auch ein Neuzugang Teil des Mannschaftsrats: Der frühere Nationalspieler Amin Younes, der einige Wochen bei der U 23 trainierte und vor wenigen Wochen mit einem Vertrag bei den Profis ausgestattet wurde, komplettiert das Gremium auf Schalke.

"Der Mannschaftsrat ist ein wichtiger Ansprechpartner für mich. Es geht darum, unsere Gruppe gut durch die Saison zu führen und geschlossen aufzutreten", so Geraerts, der fordert: "Es ist wichtig, dass alle Spieler Verantwortung übernehmen, auch wenn sie nicht Kapitäne oder im Mannschaftsrat sind. Jeder muss seinen Teil der Verantwortung übernehmen, damit wir erfolgreich sein können. Ich freue mich auf den gemeinsamen Weg."