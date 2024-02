Geraerts legt sich weiterhin auf kein System fest

Schalke 04 fehlt die Konstanz. Wäre sie eher zu erreichen, wenn sich der Trainer auf ein System festlegen würde und seine Mannschaft somit Automatismen stärker verinnerlichen könnte? Karel Geraerts winkt ab. Er will sich die Formation weiter offenlassen.

Zwei Spiele hintereinander haben die Schalker in der Liga in dieser Saison erst zweimal gewonnen: Beim 3:2 gegen Hannover Ende Oktober und beim folgenden 2:1 in Nürnberg Anfang November (dazwischen lag das Pokal-Aus gegen St. Pauli) sowie im Dezember, als auf das 4:0 gegen Osnabrück das 2:0 in Rostock folgte.

Nach dem 1:0 im jüngsten Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig waren die Königsblauen erpicht darauf, in Kiel einen Dreier folgen zu lassen - heraus kam eine miese Darbietung, die zu einer 0:1-Niederlage führte (damit war Schalke noch sehr gut bedient). Trainer Karel Geraerts nervt dieses "ständige Auf und Ab", er will endlich "raus aus diesem Strudel".

Schalke blieb zuletzt offensiv harmlos

Ein Lösungsansatz lautet: Königsblau braucht mehr Konstanz. Nicht nur in den Resultaten, sondern auch mit Blick auf die spielerische Linie. Zuletzt fiel auf, dass offensiv fast gar nichts mehr funktioniert. Das Team schafft es viel zu selten in die gegnerische Gefahrenzone. Torchancen, die diese Bezeichnung auch verdient haben, sind kaum noch vorhanden. Bei den beiden bisherigen Rückrunden-Auswärtsspielen in Kiel und in Kaiserslautern (1:4) waren es gerade einmal jeweils drei.

Geraerts ist dieses Manko durchaus bewusst, auf Nachfrage erklärt er, was es zu verbessern gilt - nämlich einmal die "individuelle Performance" (mehr Kreativität, bessere Laufwege eines jeden Einzelnen), außerdem die "Arbeit im Kollektiv". Hier nennt der Trainer als Beispiel, dass die Mannschaft "höher stehen" sollte, um mehr Gefahr auszustrahlen. Dass dies wiederum in erster Linie in seinem Verantwortungsbereich liegt, gesteht Geraerts gerne ein.

Am Samstag wartet Wiesbaden

Schalke 04, das am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) den SV Wehen Wiesbaden empfängt, sucht die Konstanz - möglicherweise könnte man sie erreichen, indem der Trainer ein System festlegt, damit die Mannschaft Automatismen leichter verinnerlichen kann. Doch Geraerts, der in den ersten Wochen seiner Amtszeit im 3-5-2 agieren ließ und später auf ein 4-4-2 (teils mit Raute) umstellte, winkt ab. Er will sich seine Formation weiter offenlassen und die Taktik-Entscheidung stets "von der Verfassung meiner Spieler abhängig" machen.

Personell sieht es immer besser aus: Brandon Soppy, Schalkes ausschließlich für die Rückrunde ausgeliehener Winterzugang mit erheblichen Fitnessdefiziten, erwartet Geraerts am Montag zurück im Mannschaftstraining, Assan Ouedraogo soll alsbald folgen.