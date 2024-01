Geraerts legt sich auf Fährmann fest

Schalke 04 wird mit Ralf Fährmann als Stammtorwart in die Rückrunde der 2. Liga starten, das hat Trainer Karel Geraerts gleich zu Beginn des Trainingslagers in Portugal klargemacht.

Aus Schalkes Trainingslager an der Algarve (Portugal) berichtet Toni Lieto

An diesem Mittwoch hat die Mannschaft des FC Schalke 04 erstmals unter portugiesischer Sonne trainiert - nach der Ankunft im Trainingslager an der Algarve am Dienstag hatte Trainer Karel Geraerts abends nur noch zu einer Einheit unter Flutlicht eingeladen. Bei der Torschussübung am helllichten Tag fiel dann vor allem auf, wie gut und konzentriert ausnahmslos alle mitgereisten Torhüter zupackten. Man könnte meinen, der Kampf um den Stammplatz zwischen den Pfosten sei offen. Ist er aber nicht. Das hatte Geraerts bereits vor der Einheit öffentlich klargemacht.

Für den Trainer ist Ralf Fährmann aktuell die Nummer 1. "Er hat es meiner Meinung nach sehr gut gemacht", sagt Geraerts mit Blick auf Fährmanns Leistungen, seit der Belgier die Mannschaft von Vorgänger Thomas Reis übernommen hatte. Unter Reis hatte Sommerzugang Marius Müller zwischen den Pfosten gestanden - dies war seinerzeit auch eine Folge davon, dass Fährmann die Saisonvorbereitung verletzt verpasst hatte.

Vier Torhüter an zehn Spieltagen

Müller trat von Anfang an souverän auf. Erst ein Sehnenabriss im Adduktorenbereich, den er sich am 6. Spieltag zu Hause gegen den 1. FC Magdeburg zuzog, setzte ihn außer Gefecht. Michael Langer wurde für ihn seinerzeit eingewechselt. Der Österreicher, der an diesem Samstag an der Algarve seinen 39. Geburtstag feiert, hütete dann auch in den folgenden zwei Spielen gegen St. Pauli und Paderborn das Tor der Schalker, ehe der 23-jährige Justin Heekeren, der als Torhüter der Zukunft auf Schalke gilt, den Posten übernahm.

Allerdings nur für ein Spiel - beim 1:2 gegen Hertha BSC. Denn: Geraerts übernahm das Traineramt und stellte Fährmann ins Tor. Damit hatte Schalke 04 an den ersten zehn Spieltagen bereits vier verschiedene Keeper eingesetzt - ein Novum im deutschen Profifußball.

Doch damit nicht genug: Weil Fährmann das Aufwärmprogramm vor dem Heimspiel am 10. November gegen die SV Elversberg verletzungsbedingt abbrechen musste, kehrte noch einmal Heekeren ins Tor zurück. Aber wieder nur für ein Spiel. Es folgte erneut: Fährmann.

Der soll nun bis Saisonende die Nummer 1 bleiben. Ob es klappt? Ganz ausschließen will Geraerts einen erneuten Tausch nicht. "Marius war lange wegen einer Verletzung raus", sagt der Trainer. "Ich muss erst einmal schauen, wie er sich auf dem Platz präsentiert." Nach den Eindrücken vom Mittwoch muss man sagen: Müller ist wieder in Form.

Vielleicht kann also doch schnell wieder Bewegung reinkommen in das Schalker Torhüter-Dauerthema…