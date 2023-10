Geraerts holt Büskens und Kreutzer zurück auf die Bank

Thomas Reis hatte die beiden Co-Trainer Mike Büskens und Matthias Kreutzer seinerzeit von der Trainerbank auf die Tribüne versetzt, unter dem neuen Schalker Coach Karel Geraerts kehrt das Duo ab sofort zurück auf die Bank.

Nach der Entlassung von Thomas Reis Ende September waren Matthias Kreutzer und Mike Büskens auf die Trainerbank des FC Schalke 04 zurückgekehrt - die Männer also, die kurz nach dem Amtsantritt von Reis vor rund einem Jahr an Spieltagen von der Trainerbank auf die Tribüne versetzt worden waren. Die Coachingzone war insbesondere Reis und seinem engsten Vertrauten Markus Gellhaus vorbehalten.

Mit Kreutzer als Interimstrainer und Büskens als seinem Assistenten verloren die Königsblauen die Spiele beim SC Paderborn (1:3) und gegen Mitabsteiger Hertha BSC (1:2) - Kreutzer und Büskens dürfen, nun wieder in der Rolle als Co-Trainer, weiter auf der Trainerbank Platz nehmen. Der neue Trainer Karel Geraerts will das erfahrene und intern hochanerkannte Duo zudem auch im Trainingsbetrieb wieder stärker einbinden.

Geraerts und Smolders: Ein "eingespieltes" Duo

Wie Reis damals im Fall von Gellhaus ist auch Geraerts nun mit einem Weggefährten nach Schalke gewechselt: Schalke hat Tim Smolders gleich mitverpflichtet. Beim belgischen Erstligisten Union Saint-Gilloise hatte der 43-Jährige in der vergangenen Saison bereits mit Geraerts zusammengearbeitet. Im Gegensatz zu dem Chefcoach verließ Smolders den belgischen Spitzenklub im Sommer jedoch nicht, sondern assistierte bis zuletzt Trainer Alexander Belssin an der Seitenlinie. Früher war Smolders mal beim FC Brügge angestellt, erst als Co-Trainer der Reserve, dann als Leiter der Nachwuchsabteilung. Auch dem Stab der belgischen U19-Nationalmannschaft gehörte er einst an.

Dass Geraerts und Smolders "eingespielt sind, ist ein großer Vorteil", sagt Schalkes Sportdirektor André Hechelmann. "Darüber hinaus verfügt Tim als ehemaliger Profi und Jugendkoordinator in Brügge über einen wertvollen Erfahrungsschatz, der sehr gut zu Schalke passt." Geraerts schätzt an seinem Vertrauten vor allem den "großen Fußballsachverstand", zudem sei Smolders "ein sehr offener Mensch, der mit seiner Mentalität perfekt zum Team und Verein passt".

Mission Wiederaufstieg mit neuem Spielsystem?

Beide geben am Sonntag im Spiel beim Karlsruher SC (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ihr Debüt auf der Trainerbank des FC Schalke. Der Absteiger steht nach neun Spieltagen auf dem 16. Tabellenplatz, träumt insgeheim aber noch vom direkten Wiederaufstieg.

Diese Mission könnte Geraerts mit einem neuen Spielsystem angehen: Nach bisherigen Erkenntnissen mottet der Belgier die Viererkette auf Schalke wieder ein und setzt lieber auf ein 3-5-2.

