Geraerts: "Hier ist etwas zusammengewachsen"

Schalke blickt optimistisch auf den Rückrundenstart gegen den HSV. "In den vergangenen drei Monaten haben wir es geschafft, dass die Prozesse in den Köpfen der Spieler angekommen sind", sagt Trainer Karel Geraerts. Die entspannte Personallage tut ihr Übriges.

Schon früh in dieser recht kurzen Vorbereitungszeit hatte sich ein Ensemble herauskristallisiert, das Karel Geraerts nur noch hier und da verfeinern muss. Hinsichtlich der Startelf sei "das meiste in meinen Gedanken schon länger klar", sagte er auch am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Rückrundenstart am Samstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den HSV.

Murkin fehlt gesperrt - die Chance für Ouwejan?

Rausrücken will Geraerts noch nicht so richtig mit der Sprache, was die linke Verteidigerposition betrifft. Derry Murkin ist gegen Hamburg Gelb-Rot-gesperrt, in der Winterpause hat sich Thomas Ouwejan für die Rolle empfohlen, trotzdem äußerte sich der Coach nicht eindeutig. Zudem erwähnte er, dass Ron Schallenberg eine Option für die Sechserposition ist, betonte aber gleichzeitig, dass Paul Seguin mittlerweile "ein Schlüsselspieler für mich und ein wichtiger Faktor für die Mannschaft ist". Zuletzt hatte Seguin mit einer Erkältung zu kämpfen - sollte er bis Samstag vollkommen fit werden, führt an ihm in der Startelf aktuell kein Weg vorbei.

Grundsätzlich ist die Personallage bei Schalke 04 recht entspannt. Zwar fallen die Langzeitverletzten, allen voran Assan Ouedraogo und Sebastian Polter, weiter aus, allerdings hatten die Königsblauen in der jüngeren Vergangenheit - inklusive intensivem Portugal-Trainingslager - "keine weiteren Verletzten zu beklagen", sagt Geraerts: "Ich bin sehr glücklich darüber".

Gar "begeistert" ist er von den jungen Nachwuchskräften, die sich mehr und mehr reindrängen. Insbesondere Niklas Castelle, Jimmy Kaparos und Steven van der Sloot haben bei ihren Auftritten im Kreise der Profis zuletzt starke Eindrücke hinterlassen. "Es ist möglich, dass am Samstag jemand mit im Kader ist", sagt Geraerts. "Sie haben es sich verdient."

Mannschaft in "guter Verfassung"

Die Frage, wo seine Mannschaft wenige Tage vor dem Rückrundenstart steht, beantwortet Geraerts mit Zufriedenheit in der Stimme. "Sie befindet sich in einer guten Verfassung", sagt er - und wertet das nicht nur als Ergebnis der kurzen, aber intensiven Wintervorbereitung. Er bezieht die Zeit seit seinem Amtsantritt im Oktober ausdrücklich mit ein, was wichtig ist, um einen allumfassenden Eindruck von der Entwicklung des vom Abstieg bedrohten Zweitligisten zu erhalten.

"In den vergangenen drei Monaten haben wir es geschafft, dass die Prozesse in den Köpfen der Spieler angekommen sind und sie es immer besser schaffen, diese auch umzusetzen. Wir haben an vielen Dingen gearbeitet", sagte Geraerts gegenüber dem kicker. Die ersten Erträge konnten die Königsblauen mit sieben Punkten aus drei Spielen bereits zum Ende der Hinrunde einheimsen. In der Vorbereitung machte das Kollektiv den Eindruck, als hätte es sich noch weiter gefestigt. Es ist alles spürbar "stärker zusammengewachsen", sagt der Trainer - nicht nur mit Blick auf die Mannschaft und sportliche Abläufe, sondern auch drumherum. Damit es weiter in diese Richtung geht, können "Ergebnisse helfen". Im ersten Schritt also ein Sieg gegen den aufstiegsambitionierten Hamburger SV.