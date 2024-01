Geraerts hat seine Stammelf schon weitgehend im Kopf

Die Startelf gegen KAS Eupen am Samstag wird reichlich Hinweise darauf liefern, mit welchem Personal Schalke 04 eine Woche später zum Zweitliga-Rückrundenstart gegen den HSV antritt. Die meisten Positionen sind schon jetzt vergeben.

Aus Schalkes Trainingslager an der Algarve (Portugal) berichtet Toni Lieto

Die Generalprobe gegen KAS Eupen, trainiert vom früheren Werder- und Wolfsburg-Coach Florian Kohfeldt, vor dem Rückrundenstart nächste Woche Samstag gegen den Hamburger SV hat für Karel Geraerts eine "hohe Bedeutung". In der Partie gegen den belgischen Erstliga-Vorletzten will Schalkes Trainer an diesem Samstag (13.30 Uhr) weitgehend die Spieler einsetzen, die aktuell die Startelf bilden. "Acht, neun Positionen", sagt Geraerts, gelten bereits als vergeben, beginnend bei Torwart Ralf Fährmann, den Geraerts gleich zum Auftakt des Trainingslagers zu seiner Nummer 1 erklärt hatte.

In der Abwehr haben derzeit die Innenverteidiger Marcin Kaminski und Tomas Kalas beste Chancen auf die Stammelf, Timo Baumgartl wird sich vorerst weiter mit einem Bankplatz begnügen müssen. An einem Wechsel von Ibrahima Cissé, der nicht mit ins Trainingslager gereist war, arbeitet der neue Sportdirektor Marc Wilmots intensiv, angedacht ist eine Leihe. Rechts ist Cedric Brunner gesetzt, links gilt Thomas Ouwejan gegen den HSV als erste Wahl, das aber vor allem, weil Derry Murkin gelb-rot-gesperrt ist.

Doppelspitze der Generationen

Im Mittelfeld kommt die Mannschaft gut mit der aktuell praktizierten Raute zurecht, in der Paul Seguin die Sechserposition innehat und sich der im Sommer eigentlich als Chef-Sechser verpflichtete Ron Schallenberg hinter diesem anstellen muss. Auf der Zehnerposition ist Kenan Karaman, mit fünf Treffern und fünf Vorlagen bester Schalker der Hinrunde, sehr gut aufgehoben. Die linken und rechten Positionen in der Raute der Trainingslager-A-Elf wurden durch Tobias Mohr und Blendi Idrizi besetzt.

Im Sturm läuft alles auf Simon Terodde und Keke Topp als Doppelspitze hinaus. Sie haben den "Vorteil, dass sie als Sturmduo gut miteinander harmonieren", sagt Geraerts, dies sei "nicht selbstverständlich". Als Alternative will sich Bryan Lasme schnellstmöglich anbieten, nach längerer Verletzungspause befindet sich der pfeilschnelle, jedoch noch zu abschlussschwache ehemalige Bielefelder derzeit noch zu weit hintendran.

Was passiert mit Polter?

Sebastian Polters Zukunft bei Schalke ist weiter ungewiss. Der Angreifer war kurz vor dem finalen Hinrundenspiel gegen Greuther Fürth (2:2) an der Leiste operiert worden und konnte wegen einer nicht optimal verlaufenen Wundheilung doch nicht nach Portugal nachreisen, außerdem steht nach wie vor ein Winterwechsel des 32-Jährigen (Vertrag bis 2025) im Raum.

Nicht in Sicht sind die Comebacks von Danny Latza, Assan Ouedraogo und Leo Greiml, die zwar mit in Portugal waren, aber nicht am Training teilnehmen konnten. Von den Langzeitverletzten ist, abgesehen von Lasme, Yusuf Kabadayi aktuell am nächsten dran an einem Kaderplatz.