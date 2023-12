Geraerts: "Ein kleiner Schritt, mehr nicht"

Der zweite Sieg in Folge, erneut zu Null: Das 2:0 bei Hansa Rostock tat Schalke 04 gut. Trainer Karel Geraerts will das Momentum in die nächsten Spiele weitertragen.

Die Aufgabe war nicht leicht, der Sieg letztlich verdient und auch souverän: Der 2:0-Erfolg bei Hansa Rostock hat Schalke 04 gutgetan - mit Blick auf die Tabelle und die Gemütslage nach wieder einmal schwierigen Wochen. "Wir haben eine schwierige Auswärtsaufgabe erfolgreich gelöst", befand Trainer Karel Geraerts: "Unterm Strich ist unser Sieg verdient."

Die drei Punkte erarbeiteten sich die Gäste vor allem in der zweiten Hälfte. Nach zähen 39 Minuten und einer langen Unterbrechung aufgrund von Ausschreitungen auf der Tribüne war auch die Rote Karte gegen Rostocks Stürmer Junior Brumado ein Faktor. Und dennoch: "In Überzahl ist es manchmal aber gar nicht so einfach, vor allem auswärts", betonte Geraerts und lobte: "Wir haben geduldig auf unsere Chancen gewartet und zwei dieser Möglichkeiten auch genutzt. Dazu haben wir dem Gegner keine Abschlüsse ermöglicht."

"Wir haben die Intensität angenommen"

Tatsächlich hätte Schalke schon vor dem Führungstreffer durch Blendi Idrizi treffen müssen, vor allem Bryan Lasme aber vergab beste Chancen. Dennoch blieben die Königsblauen konzentriert und belohnten sich am Ende. "Wir haben die Intensität angenommen und sind froh, dass wir nach der Niederlage in Düsseldorf vor zwei Wochen nun das zweite Mal hintereinander gewonnen haben", freute sich Stürmer Simon Terodde, der den ersten Treffer überlegt vorbereitete. Die Folge: "Wir wollten in der Tabelle klettern und Rostock überholen - das haben wir geschafft."

Nun geht es darum, die Leistungen der beiden Siege auch konstant auf den Platz zu bekommen. Trainer Geraerts blickte bereits nach vorne: "Die Tabelle ist weiterhin eng. Wir haben einen kleinen Schritt nach oben gemacht, mehr aber auch nicht. Gegen Fürth geht es wieder bei Null los." Bereits am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) warten die formstarken Franken. Die Forderung des Belgiers ist klar: "Wir müssen das Gefühl des zweiten Sieges in Serie ohne Gegentor mitnehmen und in unserem Stadion entschlossen auftreten. Denn wir wollen mit einem weiteren Erfolgserlebnis in die Winterpause gehen."