Geraerts: "Die Tage waren nicht einfach"

Nach seinem im kicker geäußerten Glasklar-Bekenntnis zum FC Schalke 04 erklärt Trainer Karel Geraerts, wie er sich die nächsten Wochen vorstellt. Zudem spricht er über die krasse Rauswurf-Welle kurz nach Saisonende.

"Ich werde auch in der nächsten Saison Trainer auf Schalke sein - und darauf freue ich mich sehr": Karel Geraerts hat sich am Montag im kicker eindeutig zu seinem Job bei den Königsblauen bekannt. Er hat den Eindruck, dass auch der Verein um den neuen Direktor Kaderplanung, Ben Manga, keinerlei Zweifel an einer Fortführung des bis 2025 geschlossenen Arbeitsverhältnisses hat.

Zumindest ging aus seiner Sicht der Ablauf der vergangenen Wochen klar in diese Richtung. Die Detailplanung mit Vorstandsboss Matthias Tillmann, Sportdirektor Marc Wilmots und Manga ist bereits angelaufen. Dazu sagt Geraerts: "Intern haben wir besprochen, wie der Weg aussehen soll, was uns wichtig ist. Wir sind uns einig darüber, wie wir Fußball verstehen und sehen wollen: mutig, intensiv, gierig auf Siege." Entsprechend dieser Haltung "werden wir den Kader planen und den Staff zusammenstellen". Aktuell würden hier "Gespräche laufen".

In einer in dieser Form beispiellosen Rauswurf-Welle hatte der Verein kurz nach Saisonende etliche Spieler und Angestellte aus dem Trainer- respektive Funktionsteam ohne Rücksicht auf auslaufende oder über den Sommer hinaus gültige Verträge vor die Tür gesetzt, teilweise soll über Geraerts' Kopf hinweg darüber entschieden worden sein. Der Trainer sagt dazu: "Wenn ich eine Meinung habe, dann äußere ich sie, so hat man mich kennengelernt. Das habe ich in den Gesprächen getan. Im Ergebnis ist eines klar, auch das habe ich während der Saison immer wieder gesagt: Der Verein ist das Wichtigste, wichtiger als jeder Einzelne."

Geraerts betont: "Wir werden alles dafür tun, dass wir für Schalke, für unsere unglaublichen Fans, gut arbeiten und eine positive Entwicklung schaffen. Das ist nur möglich, wenn wir alle zusammen an einem Strang ziehen. Darauf freue ich mich." Ob die Realität seine Freude hier und da trüben wird, werden sicherlich die nächsten Wochen zeigen.

Die Zeit der radikalen Rauswurf-Welle hat Geraerts als "intensiv" wahrgenommen. "Die Tage waren für alle nicht einfach", sagt er. "Wir haben als Gruppe in den vergangenen Monaten sehr eng zusammengearbeitet, zusammen den Klassenerhalt geschafft. Dafür bin ich jedem Einzelnen sehr dankbar, das bleibt."