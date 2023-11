Geraerts bedient: "Der Respekt vor Elversberg fehlte"

Nach zwei positiven Erlebnissen ist der Aufwärtstrend des FC Schalke 04 schon wieder beendet. Trainer Karel Geraerts fand deutliche Worte.

Wie sind diese ersten 30 Minuten zu erklären? Im Schalker Mittelfeld taten sich in der Anfangsphase riesige Lücken auf, wofür auch Geraerts keine Erklärung hatte. "Das ist etwas, was wir nicht akzeptieren können", resümierte der S04-Cheftrainer nach dem 1:2 gegen Aufsteiger Elversberg am "Sky"-Mikrofon und bemängelte, dass der "Respekt gegenüber dem Gegner" gefehlt habe. "Das ist schwierig für mich anzusehen."

Karaman bester Schalker - Geraerts bemängelt fehlenden Glauben

Den Knappen fehlte es am Freitagabend innerhalb der ersten halben Stunde an allem. Zwar zeigte S04 in der Folge eine "gute Reaktion" und kam durch Kenan Karaman zum Anschlusstreffer, danach "hatten wir nicht das Glück, das 2:2 zu erzielen". Das war es aber auch schon wieder mit positiven Worten von Geraerts, der vielmehr auf die Missstände hinwies und zugab, dass man nicht "bereit" gewesen sei, um "mit Elversberg zu konkurrieren".

Am Ende liegt es in meiner Verantwortung, die Spieler passend auf den Gegner vorzubereiten. Karel Geraerts

Gleich mehrmals bemängelte der Belgier den fehlenden Glauben seiner Mannschaft, nahm den Ausgang des Spiels aber auch auf seine Kappe und erklärte, dass er "selbst in den Spiegel schauen" werde, um zu sehen, was er "falsch gemacht habe. Am Ende liegt es in meiner Verantwortung, die Spieler passend auf den Gegner vorzubereiten".

Es wirkte ganz so, als hätte Schalke die "kleine" SV Elversberg zu Beginn unterschätzt, was Geraerts ebenfalls störte. Der erzählte nämlich, dass er seine Mannschaft durchaus vor den Saarländern gewarnt habe, schließlich sei die SVE zweimal in Folge als Meister aufgestiegen. "Ohne Glauben ist es im Fußball unmöglich, Punkte zu holen. Das war der Unterschied zwischen beiden Mannschaften."

Mit Negativerlebnis und personellen Sorgen in die Länderspielpause

Schalke muss mit diesem Negativerlebnis nun in die Länderspielpause gehen und hat noch ein Problem mehr: Mal wieder sorgte die Torhüterposition für Sorgenfalten, denn kurz vor dem Anpfiff musste Ralf Fährmann nach dem Aufwärmen verletzt passen.

Für ihn sprang Justin Heekeren ein, der kein wirklicher Sicherheitsfaktor war, sondern vielmehr mit kleinen Leichtsinnsfehlern Unruhe ins Spiel brachte. Am Samstag in zwei Wochen reist der FC Schalke 04 nach Düsseldorf. Bis dahin bleibt abzuwarten, wer im abendlichen Topspiel dann zwischen den Pfosten steht.