Geraerts arbeitet auf eine Systemumstellung hin

Schon in den bisherigen Trainingseinheiten und dem Test gegen Heracles Almelo (4:1) ließ Karel Geraerts durchblicken, wie er den FC Schalke ausrichten möchte. Am Freitag sprach der Belgier unter anderem über die Torwart-Frage und die Rückkehr von Büskens und Kreutzer auf die Bank.

Steht am Sonntag erstmals bei einem Pflichtspiel als Schalke-Coach an der Seitenlinie: Karel Geraerts. IMAGO/Sven Simon

Neu ist der Inhalt nicht, den Trainer Karel Geraerts am Freitag kundgetan hat. "Wichtig ist, dass wir die Siegermentalität verinnerlichen. Die Spieler müssen unbedingt gewinnen wollen", sagte er. "Wir hatten bislang nicht viel Zeit, aber das ist keine Ausrede. Ich möchte auf dem Platz sehen, was wir in dieser Woche trainiert haben."

Alles Dinge, die man eigentlich voraussetzen darf bei Fußballprofis. Und trotzdem hat der Appell des Trainers seine absolute Berechtigung: Die Mannschaft des FC Schalke 04 hat die Siegermentalität bislang viel zu oft vermissen lassen - neun Saisonspiele, sechs Niederlagen, 20 Gegentore, Tabellenplatz 16. Eine Horror-Startbilanz des aufstiegswilligen Absteigers.

Nicht viel Zeit - das gilt ebenso für Geraerts. Er muss sofort liefern, wenn es doch noch etwas werden soll mit der direkten Rückkehr in die Bundesliga. Der Belgier ist ein Freund des 3-5-2, genau so könnte er schon am Sonntag gegen den Karlsruher SC (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ins Rennen gehen.

Rolle rückwärts in der Ausrichtung

Geraerts ließ nicht nur im Test gegen den niederländischen Erstligisten Heracles Almelo (4:1) im 3-5-2 agieren, sondern studierte diese Grundausrichtung auch ohne Hang zur Geheimhaltung in den bisherigen Übungseinheiten ein.

Schalke steht damit vor einer Rolle rückwärts. Das 3-5-2 war einst auch die bevorzugte Ausrichtung von Dimitrios Grammozis in der Aufstiegssaison 2021/22, ehe Schalke in der Folgezeit unter Aufstiegstrainer Mike Büskens, Frank Kramer und schließlich Thomas Reis wieder die Viererabwehrkette manifestierte. Dieser Umstand sorgte dafür, dass die Königsblauen ihren Kader in den vergangenen Monaten entsprechend zusammenstellten, Geraerts krempelt jetzt alles wieder um und muss dabei versuchen, neue Rollen im 3-5-2 entsprechend zu besetzen.

Kabadayi über rechts? Torwart-Frage bleibt offen

Besonders deutlich wird die Herausforderung mit Blick auf die rechte Außenbahn. Dort muss der neue Trainer kreativ werden. Weder Henning Matriciani noch der für links verpflichtete Derry Murkin drängen sich für diese Aufgabe bisher auf, Geraerts könnte wählen zwischen Soichiro Kozuki und Yusuf Kabadayi - die Leihgabe des FC Bayern scheint aktuell die Nase vorn zu haben.

Auf wen Geraerts im Tor setzt, ließ er am Freitag offen und wolle das ohnehin erst einmal mit seinen Keepern besprechen, was bisher noch nicht der Fall gewesen sei. Er habe bei seinen Schlussmännern jedenfalls "viel Qualität" ausgemacht und wird sich letztlich entscheiden zwischen Routinier Ralf Fährmann und dem jungen Justin Heekeren, dem auf Schalke die Zukunft gehören soll.

Cedric Brunner (Leistenprobleme) und Kenan Karaman (Gelb-Rot-Sperre) fallen gegen den KSC aus, ihr Comeback auf der Trainerbank geben die beiden Co-Trainer Büskens und Matthias Kreutzer. Darauf angesprochen drücke Geraerts am Freitag seine Verwunderung darüber aus, dass das erfahrene Duo einst von Reis an Spieltagen auf die Tribüne geschickt worden war.