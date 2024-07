Geraerts: "Aber die Situation ist ganz klar"

Beim 7:0 im Test gegen die SSVg Velbert standen beim FC Schalke 04 (mit Dreierkette) drei Spieler in der Startelf, die sich eigentlich einen neuen Verein suchen sollen. Trainer Geraerts äußerte sich klar zur Situation.

Trainer Karel Geraerts setzte im Testspiel gegen die SSVg Velbert (7:0) am Mittwoch in Ratingen auf ein 3-5-2-System. Der Belgier ist eher ein Verfechter der Dreierabwehrkette, in der vergangenen Saison war er aufgrund der Kaderstruktur aber zu einem Viererverbund gezwungen gewesen. Dass er nun gleich mit einer Dreierkette startete untermauert, welche Stammformation ihm vorschwebt.

Oder nicht? "Wir brauchen mehrere Systeme", betonte der Trainer. Seine Mannschaft müsse in der Lage sein, mit Dreier- oder Viererkette zu verteidigen. Gegen Velbert entschied er sich für die Dreier-Formation, weil er "sehen wollte, wie sie funktioniert". Beim Blitzturnier in Meppen am Samstag werde er erneut die Dreierkette ausprobieren.

Quartett bekommt keine Rückennummern

Überraschend in der Startelf standen gegen Velbert mit Henning Matriciani, Tobias Mohr und Sebastian Polter drei Spieler, die sich eigentlich einen neuen Verein suchen sollen. Schalke 04 hatte ihnen gegenüber bereits unmissverständlich geäußert, dass der Klub - trotz gültiger Verträge - nicht mehr mit ihnen plant. Allerdings hatte Sportdirektor Marc Wilmots zu Beginn der Saisonvorbereitung auch angekündigt, dass dieses Trio in Tests zum Einsatz kommen kann.

"Die Situation ist ganz klar", unterstrich Geraerts nach dem 7:0. "Ich bleibe bei meiner Entscheidung" - besagte Spieler können gehen. Daran ändere auch nichts, wenn Polter auf Vorlage von Mohr ein Tor im Testspiel erzielt.

Podcast Umstrittener Wolfsgruß: Fehlt Türkei-Torschütze Demiral im Viertelfinale? Einzigartige Stimmung in Leipzig: Die Türkei schlägt den Geheimfavoriten Österreich mit 2:1 und steht im EM-Viertelfinale. Seinen Doppelpack feiert Merih Demiral mit einer umstrittenen Geste - die UEFA ermittelt mittlerweile. Wird er im Viertelfinale fehlen? Und warum wurde Österreich seiner Favoritenrolle nicht gerecht? alle Folgen

Ralf Fährmann, Lino Tempelmann, Dominick Drexler und Timo Baumgartl spielen derweil weiterhin keinerlei Rolle bei den Profis. Bei der wenige Stunden vor dem Testspiel verkündeten Vergabe der Rückennummern für die neue Spielzeit ist dieses Quartett gar nicht erst berücksichtigt worden - ein weiteres eindeutiges Signal.

Suche nach neuem Hauptsponsor läuft weiter

Seine Testspiele in dieser Sommervorbereitung wird der FC Schalke derweil noch mit dem Veltins-Schriftzug auf der Brust bestreiten. Der Vertrag mit der Brauerei als Trikotsponsor lief zum 30. Juni aus, doch die Königsblauen müssen aktuell eine gewisse Zeit der Unklarheit überbrücken. Veltins, langfristiger Namensgeber der Arena, springt daher ein.

Bislang wurde auch mit Hilfe der Vermarktungsagentur Sportfive noch kein neuer Hauptsponsor gefunden. Schalkes Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann zeigte sich zuletzt allerdings "zuversichtlich", dass dieses Problem bald gelöst sein wird. Spätestens bis zum Saisonstart.