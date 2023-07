Geprägt von Klopp, Tuchel, Nagelsmann: Passlacks langer Anlauf

Die vergangene Saison verlief äußerst unbefriedigend für Felix Passlack. Beim VfL Bochum will er sich endlich auf Dauer in der Bundesliga beweisen.

Die Liste seiner bisherigen Trainer liest sich wie ein "Who is Who" des deutschen Fußballs. Unter anderem Jürgen Klopp, Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann erlebte der vielseitige Flügelmann in seiner Karriere, unter Daniel Farke arbeitete er zum Beispiel bei Norwich City, hat in seiner noch gar nicht so langen Laufbahn schon eine Menge erlebt.

Zeugwart von Passlacks Alter überrascht

Für Erstaunen sorgte Passlack denn auch bei seinem neuen Arbeitgeber. Zeugwart Andi Pahl, bereits 25 Jahre im Geschäft und allein schon deshalb ein Fußballexperte, war jedenfalls bass erstaunt, dass der Sommer-Zugang von Borussia Dortmund nicht schon 30 oder älter ist. "Der war ziemlich überrascht, er hätte eigentlich einen älteren Spieler erwartet", so Passlack schmunzelnd, der im Mai erst 25 wurde, aber eben schon auf eine ziemlich abwechslungsreiche Karriere zurückblicken kann.

Passlack durchlief alle Nachwuchsmannschaften des DFB, war einst sogar jüngster Torschütze in der Champions League, bringt unter anderem auch Auslandserfahrungen in Norwich und bei Fortuna Sittard mit. Als "spannendes Gesamtpaket" schätzt deshalb Trainer Thomas Letsch den neuen Flügelspieler ein, der quasi auf allen vier Außenpositionen eingesetzt werden kann und gerade bei einem System mit Dreierkette, wie schon beim ersten Testspiel (9:2 gegen Kickers Emden) erprobt, die Idealbesetzung am rechten Flügel sein könnte.

Ich fühle mich voller Energie und freue mich darauf, mich so richtig zu zeigen. Felix Passlack

Nach wechselvollen Jahren und zuletzt ganz wenig Spielpraxis in Dortmund, wo er nur auf drei Liga-Einsätze kam und ansonsten zwischen Tribüne und Bank pendelte, will Passlack endlich auf Dauer den Durchbruch in der Bundesliga schaffen. "Ich fühle mich voller Energie und freue mich darauf, mich so richtig zu zeigen", so Passlack. Als Mentalitätsspieler und Junge des Ruhrgebiets dürfte der in Bottrop geborene Passlack ohnehin gut zum Revierklub passen. Die Vorbereitung vor der Vorbereitung verlief für ihn jedenfalls deutlich entspannter als zuvor.

"Alles etwas kleiner als beim BVB"

"In den letzten fünf Jahren", erzählt der Flügelspieler, "war es im Sommer immer ein bisschen stressig und ungewiss." Stets war unklar, ob er vom BVB erneut ausgeliehen werde, oder tatsächlich fest bei den Profis eingeplant sei. Diesmal also gab es früh Klarheit mit seinem Wechsel nach Bochum: Vorhang auf für einen Neuanfang beim Revier-Nachbarn, bei dem der Vielseitige bis 2025 unterschrieb. "Alles etwas kleiner als beim BVB", so sein erstes Urteil, "aber für mich ist es ideal, um den nächsten Schritt zu machen."

Das nächste Mal zeigen kann sich Passlack am Samstag, da bestreitet der VfL Bochum sein zweites Testspiel beim SC Verl. Am Sonntag in acht Tagen geht es zum Trainingslager nach Südtirol.