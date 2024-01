Georgien nach historischem EM-Sieg: "Niemand hat damit gerechnet"

Zurab Tsintsadze und Giorgi Dikhaminjia waren entscheidende Spieler beim historischem Sieg von Georgien gegen Bosnien - dem ersten überhaupt bei einer Handball-EM. Im Doppelinterview geben die beiden einen Einblick in ihre Gefühlswelt und wie sie das Spiel erlebt haben.

Aus Mannheim berichtet Lisa-Marie Kienzle

Beim vorletzten Spiel in der Gruppe E zwischen Georgien und Bosnien ging es für die Mannschaften lediglich um den dritten Platz und die Ausgangslage für die WM-Qualifikation, denn bereits vor Anpfiff war klar, dass Schweden und die Niederlande in die Hauptrunde einziehen würden. Darüberhinaus ging es für beide Teams um sehr viel, denn Bosnien und Georgien hatten noch nie ein EM-Spiel gewonnen.

Obwohl Bosnien das Duell über lange Strecken kontrollierte, steigerte sich EM-Debütant Georgien vor allem in der zweiten Hälfte und feierte am Ende einen historischen Sieg. Einen entscheidenden Anteil daran trug auch Torhüter Zurab Tsintsadze mit mehreren spektakulären Paraden und Giorgi Dikhaminjia mit seinen fünf Toren. handball-world hat mit beiden Spielern nach der Partie gesprochen.

Ich schaue gerade in zwei sehr glückliche Gesichter. Wie fühlt ihr euch so kurz nach dem Schlusspfiff?

Giorgi Dikhaminjia:

Wir fühlen etwas, was wir noch nie zuvor gefühlt haben, denn es ist unser erster Sieg in der EM-Geschichte und wir sind stolz auf uns und darauf, dass wir es geschafft und unseren Job erledigt haben. Niemand hat damit gerechnet, dass wir in diesem Turnier zwei Punkte holen und jetzt haben wir es geschafft. Wir haben uns auf heute Abend und dieses Spiel konzentriert und es geschafft. Wir sind sehr glücklich.

Zurab Tsintsadze:

Wir genießen es, jetzt müssen wir feiern (lacht).

Was war heute der Schlüssel für den Sieg über Bosnien?

Zurab Tsintsadze:

Der Schlüssel war unsere Abwehr. In den letzten beiden Spielen hatten wir zu viele Probleme in der Abwehr, und jetzt denke ich, dass wir unseren Job in der Abwehr gut gemacht haben. Nur 19 Tore in 60 Minuten zu kassieren ist großartig.

Giorgi Dikhaminjia:

Unsere Abwehr war heute wirklich stark, denn Bosnien hat nur 19 Tore erzielt. Das war der Schlüssel in diesem Spiel zum Sieg.

Eines der Szenen des Spiels war dein Steal kurz vor Ende der Partie (Anm. d. Red. drei Minuten vor Schluss verließ Torhüter Tsintsadze sein Gehäuse und setzte in der bosnischen Hälfte im Stile eines Spielmachers Dikhaminjia in Szene). Was ging dir in diesem Moment durch den Kopf?

Zurab Tsintsadze:

Ich habe in dem Moment gedacht, 'Ich muss ein Tor schießen'. Als die bosnischen Spieler auf mich zukamen, hatte ich keine andere Wahl, keine andere Anspielmöglichkeit. Dann sehe ich Giorgi und dann denke ich: 'Giorgi, du wirst ein Tor machen, kein Problem' (beide lachen).

Wenn ihr diese Erfahrung bei der Europameisterschaft in einem Wort zusammenfassen müsstet, welches würdet ihr euch aussuchen?

Giorgi Dikhaminjia:

Stolz, ich würde sagen Stolz.

Zurab Tsintsadze:

Wir sind stolz auf unser Land, wir sind stolz auf uns, wir sind stolz auf unsere Handball-Gemeinschaft.

Giorgi Dikhaminjia:

Ich denke, stolz zu sein ist unsere Mentalität, weil wir es versuchen immer zu sein.