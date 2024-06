Auch Tschechien kratzte in seinem Auftaktmatch an einer Überraschung: Lange ließ die "Reprezentace" die favorisierten Portugiesen an der kompakten Abwehr verzweifeln, ein Traumtor von Provod aus dem Nichts brachte die Tschechen sogar in Führung. Doch durch ein Eigentor von Hranac und einen späten Treffer von Portugal-Talent Conceicao gab Tschechien das Spiel in der Schlussphase noch aus der Hand und steht ebenfalls mit null Punkten da.