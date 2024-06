Schicks Ausgleich nicht genug: Georgien trotzt Tschechien ein Remis ab

In einer intensiven Partie ging Georgien kurz vor der Pause durch einen Handelfmeter in Führung. Tschechien kam in der zweiten Hälfte zwar zum Ausgleich, für mehr reichte es trotz Dauerdruck und besten Chancen aber nicht. Vielmehr entgingen die Tschechen einem weiteren Last-Minute-Gegentor nur haarscharf.

Erleichterte Tschechen feiern den Ausgleich durch Patrik Schick. IMAGO/Shutterstock