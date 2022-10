Der FC Bayern kann den FC Barcelona am Mittwoch aus der Champions League befördern. Oliver Kahn verfolgt lieber andere Ziele - und macht sich keine großen Sorgen um Manuel Neuer.

Der Gruppensieg soll her: Bayern-Trainer Julian Nagelsmann (li.) und Vorstandschef Oliver Kahn. IMAGO/Sven Simon

Würde der FC Barcelona in der Bundesliga spielen, stünde er aktuell gleich sechs Punkte über dem FC Bayern. Obwohl sie den Clasico bei Real Madrid unlängst mit 1:3 verloren haben, weist das Punktekonto der zweitplatzierten Katalanen in der Heimat 28 Zähler nach elf Spieltagen aus - die Bayern, ebenfalls Zweiter, haben 22.

Deswegen hat Oliver Kahn nicht ganz Unrecht, wenn er Barças La-Liga-Leistungen als "stark" und "herausragend" bezeichnet. Vor allem geht es Bayerns Vorstandschef am Dienstag vor dem Abflug nach Spanien aber darum, einem Gegner Respekt zu zollen, der am Mittwoch weitaus früher als geplant aus der Champions League zu fliegen droht.

Kahn: "Wir haben bestimmt nichts zu verschenken in Barcelona"

Schon vor dem Anpfiff im Camp Nou um 21 Uhr (LIVE! bei kicker) könnte Barça ausgeschieden sein, dann nämlich, wenn Inter Mailand sein 18.45-Uhr-Heimspiel gegen Viktoria Pilsen erwartungsgemäß gewonnen haben sollte. Patzt Inter, könnten die Bayern das Aus für Robert Lewandowski & Co. mit einem Punktgewinn besiegeln.

Ob man da nicht so etwas wie Genugtuung verspüre, wenn sich ein großer Konkurrent schon frühzeitig aus dem Wettbewerb verabschieden muss? "Genugtuung ganz bestimmt nicht", betont Kahn. "Das ist die stärkste Gruppe, einen musste es erwischen. Wir haben größten Respekt vor dem FC Barcelona." Das sei ein "großer Verein" und eine "große Mannschaft".

Barça rauszuwerfen, sei ohnehin kein Ziel am Mittwoch. "Man ist auf ein großes Spiel vorbereitet", sagt Kahn. "Wir sind zwar bereits fürs Achtelfinale qualifiziert, trotzdem wollen wir natürlich unser Ziel erreichen und Gruppenerster werden. Wir haben bestimmt nichts zu verschenken in Barcelona."

Kahn über Neuer: "Nichts so Ernstes"

Zumal die aufsteigende Form nach vier Pflichtspielsiegen am Stück nicht gefährdet werden soll. "Die Mannschaft möchte auf diesem Flow bleiben, um das dann auch als Rückenwind zur Weltmeisterschaft mitzunehmen", so der Bayern-Boss, der nach dem zwischenzeitlichen Bundesliga-Tief zufrieden feststellt: "Das hat sich die Mannschaft zu Herzen genommen."

Kapitän Manuel Neuer wird in Barcelona erneut nicht dabei sein. Der Stammkeeper leidet immer noch an den Folgen einer Prellung des Schultereckgelenks. "Bei ihm muss man einfach von Tag zu Tag abwarten. Das ist eine schmerzhafte Geschichte. Aber ich denke mal, das ist nichts so Ernstes", macht sich Kahn keine größeren Sorgen. "Er dürfte demnächst wieder bereit sein."

Der Kader des FC Bayern in Barcelona:

Tor: Ulreich, Schenk

Abwehr: Upamecano, de Ligt, Pavard, Davies, Mazraoui, Stanisic

Mittelfeld: Kimmich, Gnabry, Goretzka, Coman, Mané, Sabitzer, Müller, Gravenberch, Musiala

Angriff: Choupo-Moting, Tel