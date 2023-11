Genua strauchelt, aber fällt nicht: Sieg nach Verlängerung gegen Zweitligist Reggio

Coppa Italia - Highlights by DAZN 01.11.2023

5:44Gegen Reggio aus der Serie B hatte der CFC Genua lange Schwierigkeiten. Der Zweitligist ging sogar in Führung, gab diese dann aber in der zweiten Halbzeit aus der Hand. In der Verlängerung war es dann Albert Gudmundsson, der die Überraschung verhinderte.