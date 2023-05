Genua macht Wiederaufstieg in die Serie A perfekt

Nach nur einem Jahr Zweitklassigkeit ist der CFC Genua 1893 wieder zurück in der Serie A. Nach einem 2:1-Erfolg gegen Ascoli Calcio am Samstag und dem Remis von Verfolger SSC Bari ist der Traditionsverein nicht mehr von Platz zwei in der Serie B zu verdrängen.

Grund zum Feiern: CFC Genua ist nach nur einem Jahr zurück in der Serie A. IMAGO/Gruppo LiveMedia