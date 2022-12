Gentners unerwartetes Wiedersehen mit Labbadia

Christian Gentner nimmt seine Arbeit als wichtiges "Bindeglied" beim VfB Stuttgart auf. Derweil sieht Sami Khediras Fahrplan keinen schnellen Aufstieg vor.

Als Christian Gentner im September seinen ab 1. Januar gültigen Vertrag als Leiter Lizenzspielerabteilung beim VfB Stuttgart erhielt, konnte er noch nicht damit rechnen, dass das "Team von Sven Mislintat", zu dem er sich nach Klubangaben gesellen sollte, schon bald ohne Sven Mislintat dastehen würde. Noch weniger aber dürfte er erwartet haben, dass er seine ersten Arbeitstage mit Bruno Labbadia verbringen würde.

"Er war ja bei mir Kapitän", sagte der alte, neue Stuttgarter Trainer am Montag über Gentner, den er in "vielen Punkten" mit einbeziehen will. Die Rückholaktion passe zum VfB, "ich finde das schön", lächelte Labbadia. "Ich glaube, dass er viel mitnehmen, aber den Spielern auch sehr viel mitgeben kann. Er hat Erfahrung im Abstiegskampf, den wir gemeinsam gemeistert haben. Er kann eine Stütze für die jüngeren Spieler sein."

Wohlgemuth erhofft sich "großen Input" von Gentner

Statt mit Pellegrino Matarazzo und Mislintat - der Status quo noch im September - startet Gentner seine Karriere nach der Karriere mit Labbadia und Fabian Wohlgemuth. Der 37-Jährige war ungeachtet seines offiziellen Einstiegs 2023 in der vergangenen Woche bereits einen ganzen Tag vor Ort, verriet Wohlgemuth am Montag: "Er hat das Trainingslager mitgeplant, den Trainingsplan mit umgesetzt."

Weil der Meister von 2007 und 2009 bis vor wenigen Wochen in Luzern noch selbst Profifußball spielte, setzt Wohlgemuth auf die besondere Perspektive des neuen Mitarbeiters. "Er hat eine andere Ansprache zu den Spielern, er soll eine große Nähe zur Mannschaft haben, Bindeglied zwischen mir, Bruno und der Mannschaft sein. Da erhoffen wir uns von ihm einen großen Input."

Erst einmal müsse Gentner "natürlich ein paar Dinge kennenlernen und sich einarbeiten", die Vorfreude aber ist offenkundig groß: "Er ist ein echt sympathischer Kerl."

Khedira strebt UEFA-Managementlehrgang an

Mit Gentner hatte der VfB im Spätsommer auch die Rückkehr von Sami Khedira und Philipp Lahm verkündet, die sofort als externe Berater für Vorstandschef Alexander Wehrle anfingen - und, so Wehrle am Montag, seitdem "natürlich in alle Überlegungen mit eingeweiht" sind.

Vor allem Khedira war im Zuge der Mislintat-Trennung immer mal wieder mit einem raschen Aufstieg in Verbindung gebracht worden. "Wir haben einen klaren Plan", sagt Wehrle. "Ich schätze ihn sehr, er bringt sehr viel Expertise mit aufgrund seiner Vergangenheit, aber auch aufgrund seiner aktuellen Bestrebung, den UEFA-Managementlehrgang zu absolvieren. Wir haben einen gemeinsamen Fahrplan für seine Entwicklung festgelegt mit dem Präsidium. Aber er ist jetzt erstmal mindestens die nächsten eineinhalb Jahre Berater des Vorstands."