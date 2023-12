Gensheimer übers DHB-Team: "In zwei, drei Jahren viel besser"

Mit der deutschen Nationalmannschaft hat Uwe Gensheimer viele Höhen und Tiefen erlebt. Der ehemalige DHB-Kapitän fiebert der Heim-EM entgegen - verspricht sich aber von der Heim-WM in rund drei Jahren deutlich mehr.

Die Nominierung des EM-Kaders am vergangenen Donnerstag konnte Uwe Gensheimer völlig gelassen zur Kenntnis nehmen. Während vier seiner Teamkameraden von den Rhein-Neckar Löwen im Aufgebot von Bundestrainer Alfred Gislason stehen, wird der im August 2021 aus dem DHB-Team zurückgetretene Linksaußen das Großereignis im eigenen Land aus der Ferne verfolgen.

Lange genug prägte der mittlerweile 37-Jährige, von 2011 bis 2014 zu Deutschlands Handballer des Jahres gewählt, die Nationalmannschaft entscheidend mit. "Ich freue mich riesig auf die EM", gesteht Gensheimer, der im Sommer seine Karriere beenden und ins Management der Löwen wechseln wird, in der neuen Folge des Handball-Podcasts "Erste 7". Zugleich stellt er klar: "Die deutsche Mannschaft gehört aus meiner Sicht nicht zum Favoritenkreis."

Sorgen bereitet ihm mitunter fehlende Konstanz in der Abwehr. "Wir haben in der Deckung eine sehr gute erste Sieben - mit einem sehr guten Umschaltspiel nach Ballgewinn. Es gab in den letzten Spielen aber häufig einen Bruch, wenn Golla und Köster im Innenblock mal eine Pause brauchten", beobachtete Gensheimer.

Die Nominierung von Marian Michalczik, Justus Fischer, Renars Uscins und Martin Hanne, die alle bei der TSV Hannover-Burgdorf unter Vertrag stehen und theoretisch nebeneinander in der Abwehr verteidigen könnten, gebe "mehr Alternativen". Hanne, mit Abstand die größte Überraschung im Aufgebot von Bundestrainer Gislason, ist für Gensheimer das Stichwort: "Er wurde mit seiner Nominierung für eine tolle Saison belohnt. Er hat eine enorme Durchschlagskraft. Du brauchst bei so einem Turnier auch einen Überraschungsgast. Diese Rolle traue ich ihm zu, das fände ich geil."

Jakobsen für Gensheimer "der Beste"

Hoffnungen dürften sich die Fans schon machen, da das DHB-Team unbestritten über Qualität verfüge. Doch, und das betont Gensheimer: "Es wird die Frage sein, ob sie die im gesamten Turnier und in jedem Spiel über 60 Minuten auf die Platte bringt." Nur dann wäre es möglich mit Handball-Übermächten wie Dänemark oder Frankreich mitzuhalten.

Gensheimer richtet den Blick ohnehin schon in die Zukunft. 2027 steht schließlich bereits die Heim-Weltmeisterschaft an. "Das Team ist sehr jung und talentiert. Sie werden in den nächsten zwei, drei Jahren viel besser sein, und dann sehe ich für die Nationalmannschaft eine rosige Zukunft", so der Bronzemedaillengewinner von Rio. Im DHB-Aufgebot stehen beispielsweise vier U-21-Weltmeister des vergangenen Sommers.

Auf seiner eigenen Position sieht Gensheimer weltweit einen aktuellen Bundesliga-Profi ganz vorne. Dieser trägt aber nicht das deutsche Trikot - sondern ein dänisches. "Wenn ich mir einen Linksaußen aussuchen dürfte, wäre es Emil Manfeldt Jakobsen. Mit seiner Schnelligkeit, seiner Sprungkraft, seiner Variabilität im Wurf. Er ist für mich aktuell der Beste."

Eine Kostprobe seines Könnens bekam just am Freitagabend HBW Balingen-Weilstetten, dem der dänische Überflieger in Diensten der SG Flensburg-Handewitt insgesamt zwölf Tore einschenkte.