Raspadori mit Wucht, Politano sehenswert: Napoli rettet einen Punkt gegen Aufsteiger Genua

Am 2. Spieltag ärgerte Genua den Vizemeister Lazio Rom mit einem 1:0-Auswärtssieg, nun bot der Aufsteiger auch dem amtierenden Meister in der Hafenstadt Paroli. Dank zweier sehenswerter Treffer nahm die SSC Neapel immerhin noch einen Punkt mit.

Vor der Länderspielpause kassierte Napoli mit Coach Manu Garcia die erste Liganiederlage (1:2 gegen Lazio Rom), nun war das klare Ziel, gegen den Aufsteiger aus Genua zurück in die Erfolgsspur zu kommen. Doch die Hausherren machten es dem Meister alles andere als leicht.

Ganz im Gegenteil: Lange Zeit sah es so aus, als könnte Genua den Gästen ein Bein stellen. Der neunmalige italienische Meister spielte eine nahezu perfekte erste Halbzeit, stand defensiv sicher, ließ kaum gegnerische Chancen zu und kam selbst einige Male gefährlich vor das Tor von Napoli-Keeper Meret.

Kamen die Gäste doch mal zu einem Abschluss im Angriffsdrittel, so hatte ein ligurischer Verteidiger immer ein Bein dazwischen, um den Schuss abzublocken. So auch bei Osimhen, der insgesamt eine sehr unauffällige Partei hatte, oder bei di Lorenzo (32.).

Nach einer chancenarmen ersten halben Stunde fasste sich schließlich Retegui ein Herz aus der Distanz und zwang Meret mit seinem Aufsetzer zu einer Parade (39.). Bei der anschließenden Ecke klingelte es dann im Kasten des Meisters. De Winter verlängerte den Ball am kurzen Pfosten mit dem Kopf in die Mitte, wo Bani eingelaufen war und den Ball ebenfalls per Kopf im Fallen über die Linie drückte (40.).

Retegui erhöht für Genua - Napoli schlägt zurück

Nach dem Seitenwechsel bot sich zunächst ein ähnliches Bild: Napoli war nun zusehends um Spielkontrolle bemüht, schaffte es aber nicht, sich gegen die kompakt stehenden Gastgeber gefährliche Chancen zu erspielen. Auf der anderen Seite sorgte Genua in der 56. Minute für Entlastung, holte einen Eckball heraus, der dieses Mal kurz ausgeführt wurde. Nach einer Faustabwehr von Meret landete der Ball bei Strootman, der die Kugel wieder flach in die Mitte brachte, wo Retegui goldrichtig stand und zum 2:0 netzte.

Mit der drohenden Niederlage im Genick drückte Neapel auf das gegnerische Tor, Genua verteidigte weiterhin leidenschaftlich und verhinderte so Großchancen. Kvaratskhelias flacher Schuss von der Strafraumgrenze war viel zu ungefährlich, um Keeper Martinez vor echte Probleme zu stellen (72.).

Dann brachten die Einwechselspieler die Wende: Zunächst traf Raspadori mit einem ansatzlosen wie wuchtigen Schuss ins kurze Eck zum Anschluss (76.). Gut acht Minuten später legte Zielinski mit einem genialen Chip-Ball für den ebenfalls eingewechselten Politano auf, der humorlos den Ball volley ins kurze Eck hämmerte (84.).

Napoli nun fünf Punkte hinter Inter

Anschließend hatte Genua zwar nochmal eine Möglichkeit zum erneuten Führungstreffer durch die eingewechselte Union-Leihgabe Thorsby, doch zwingende Chancen erspielte sich keines der beiden Teams mehr. Somit verliert Neapel (sieben Punkte) durch die Punkteteilung etwas den Anschluss an Spitzenreiter Inter (zwölf Punkte), das im Derby della Madonnina Milan mit 5:1 deklassierte.

Als nächstes muss Napoli unter der Woche in der Champions League gegen Sporting Braga ran (Mittwoch, 21 Uhr , LIVE! bei kicker). Der Tabellenzwölfte Genua (vier Punkte) bekommt es am kommenden Freitag mit US Lecce zu tun (20.45 Uhr).