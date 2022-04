"Genießen, was du genießen kannst": Baumgart & Co. im Derbyrausch

Die Kölner haben auch das zweite Derby der Saison gegen Gladbach gewonnen. Bei den Fohlen gab es ein 3:1 samt anschließender Feier mit den mitgereisten Fans. Steffen Baumgart will den Moment genießen, einen Whiskey zu Hause gibt es wohl eher nicht.

Nach einer sehr starken ersten Hälfte führten die Kölner bereits mit 3:0. Nach der Pause ließ der "Effzeh" etwas nach, gefährdet war der Sieg allerdings nie. Aber genau hier stieg Baumgart auch in seiner Analyse ein. "Die zweite Halbzeit war nicht mehr so konsequent", so der Kölner Coach bei "Sky". "In der ersten Hälfte haben wir es auch in der Konsequenz vor dem Tor sehr gut gespielt. In der zweiten Hälfte habe ich das Gefühl gehabt, dass wir ein bisschen abgesichert haben, was mir nicht so gefallen hat."

Aber natürlich war das an diesem Abend meckern auf sehr hohem Niveau. "Am Ende muss man sagen, dass die Jungs mutig sind, dass sie klar sind. Wir haben nicht unverdient gewonnen", stellte Baumgart fest. "Das war eine geile Stimmung, der zweite Derbysieg der Saison gegen Gladbach, besser geht es nicht", freute sich auch Anthony Modeste, der sich mit dem 1:0 selbst ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk machte, am Donnerstag wurde er 34 Jahre alt.

Der Stürmer ebnete seinem Team mal wieder den Weg zum Sieg. Dem zweiten Derbysieg der Saison nach dem 4:1 im Hinspiel, das hatte es zuletzt in der Saison 1989/90 gegeben. Die Kölner feierten bereits ausgiebig auf dem Rasen mit den mitgereisten Fans, jetzt geht es noch weiter. Gönnt sich der Whiskey-Sammler Baumgart zu Hause dann noch einen edlen Tropfen? "Wenn ich im Bus sitze, bin ich auch platt und froh, wenn ich zu Hause bin. Da schlafe ich relativ schnell ein. Ich genieße jetzt die Kabine und die Fahrt mit den Jungs. Im Fußball solltest du das genießen, was du genießen kannst", so der Trainer.

Baumgart verschenkt seine Mütze

Baumgart war nach dem Derby sogar so gut drauf, dass er seine berühmte Schiebermütze verschenkte. "Ich habe sie an einen Fan verschenkt. Interessant ist, dass es ein Gladbach-Fan war. Heute waren die Jungs hinter meiner Trainerbank sehr fair, da habe ich ihm gesagt, er kann die Mütze gerne haben, gerade weil er auch nach dem Spiel die Geduld hatte", erklärte Baumgart.

Kainz: "Wir werden angreifen"

Mit dem Dreier schob sich Köln nun auf Platz sechs, Union und Hoffenheim können morgen aber wieder vorbeiziehen. Das neu definierte Ziel des FC ist jetzt klar: Europa! "Wir werden angreifen, haben heute den ersten Schritt gemacht. Wir haben unsere Zielsetzung neu formuliert, sind sehr motiviert. Wir haben noch interessante Spiele, die werden wir positiv angehen. Mal schauen, was rauskommt", sagte Florian Kainz, der ein Tor erzielte und eines vorbereitete.

Und Mark Uth fügte zum Thema Europa an: "Wir haben die vergangenen Wochen öfter drüber geredet, wir sind mittendrin statt nur dabei. Wir wollen es unbedingt, das hat man heute im Spiel wieder gesehen."