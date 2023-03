"Genickbruch? Das war für mich gleichbedeutend mit dem Tod"

Dass Jesse Tugbenyo wieder Profifußball spielt, grenzt an ein Wunder. Vier Monate trug der Verl-Profi eine Halskrause, sein Kopf wird von Schrauben und Stangen gehalten. Über einen, der seinen Traum nicht aufgeben wollte.

Für Michel Kniat war die Sache klar, für Jesse Tugbenyo sowieso. "Seine Mutter und seine Schwester haben gesagt: Du spielst nie wieder Fußball", erinnert sich der Trainer des SC Verl an eine Begegnung am Krankenhausbett. Darin, mit einer dicken Krause um den Hals, Schützling Tugbenyo. "Aber ich habe in seinen Augen gesehen, dass er einen eigenen Kopf hat", sagt Kniat. Und so fragte der junge Fußballer die Ärzte als erstes: "Kann ich wieder Fußball spielen?" Die Mediziner schlossen nichts aus, bejahten aber auch nichts. Kein Wunder, bei der Diagnose Genickbruch.

Er würde ja nicht 3. Liga spielen, wenn er kein guter Kicker wäre. Michel Kniat, Trainer SC Verl

Jesse Tugbenyo ist ein sympathischer Kerl: 21 Jahre alt, 1,87 Meter groß, kurze dunkle Haare und Mittelfeldspieler beim Drittligisten SC Verl. Kein Lautsprecher, aber einer, der oft ein Lächeln auf den Lippen hat. Kniat kennt den gebürtigen Warsteiner aus der gemeinsamen Zeit bei der 2. Mannschaft des SC Paderborn und holte ihn schließlich zum SCV. Im Februar lief der Rechtsfüßer zum ersten Mal in der 3. Liga auf, erzielte beim 3:0 gegen 1860 München den ersten Treffer - die ersten Profiminuten, abgesehen von einem Mini-Einsatz für Paderborn in der 2. Liga. Eine "brutale Dynamik" bescheinigt ihm sein Coach und eine "top Ballbehandlung. Er macht jeden Schweineball fest. Er würde ja nicht 3. Liga spielen, wenn er kein guter Kicker wäre".

Hätte er kein Glück gehabt, würde Tugbenyo aber vermutlich gar nicht mehr spielen - oder gar nicht mehr leben. Im Januar 2020 bestreitet die U 21 der Paderborner ein Testspiel. Es ist ein kalter Winterabend, eine Partie unter Flutlicht. "Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich am Strafraum nach innen ziehen wollte und hingefallen bin", berichtet der Pechvogel. Gleichzeitig sprintet ein Gegenspieler zurück und trifft ihn am Nacken - ob mit der Hüfte oder dem Knie weiß hinterher niemand mehr so genau.

Tugbenyo mit Halskrause im Krankenhaus. privat

Tugbenyo verliert das Bewusstsein. Mitspieler und Physios eilen herbei und legen ihn in die stabile Seitenlage. "Klar, das lernt man ja so", sagt der Getroffene. Und doch hat er zum ersten Mal richtig viel Glück: Bei Wirbelsäulenverletzungen bedeutet jede Bewegung die Gefahr weiterer Verletzungen. Doch davon weiß ja noch niemand etwas. Stattdessen kommt Tugbenyo wieder zu sich, wenig später ist der herbeigerufene Krankenwagen da. "Ich meinte dann nur, dass ich meinen Kopf nicht bewegen kann. Es war alles steif." Die Sanitäter reagieren schnell und legen dem Jungfußballer eine Halskrause um. "Die hatte ich dann vier Monate", sagt Tugbenyo und kann heute darüber lachen: "Die war in der Zeit mein bester Freund."

Vier Schrauben stützen die Halswirbel

Gebrochen waren der erste, zweite und vierte Halswirbel - direkt an der Stelle, an der der Kopf auf dem Hals sitzt. Eine Verformung des zweiten Wirbels steckt wie ein Stift im ersten Wirbel. Bricht dieser Stift, kann er das Rückenmark quetschen oder durchtrennen. Man spricht dann von einem Genickbruch, das Atem- und Kreislaufzentrum sind in Gefahr. Die Folgen wären unter Umständen tödlich. "Das Wort Genickbruch war für mich gleichbedeutend mit dem Tod", sagt Tugbenyo. "Das war allerdings vor meiner Verletzung."

Eine Woche lang liegt er im Krankenhaus, bekommt zwei Schrauben in den Halswirbel eingesetzt und kämpft sich durch eine Reha. Rund zweieinhalb Jahre nach der ersten OP dann der Schock: Die Schrauben haben sich gelöst. Tugbenyos Nackenbereich wird erneut aufgeschnitten, inzwischen stabilisieren ihn vier Schrauben und zwei Stangen. "Dadurch ist meine Rotation mit dem Kopf etwas eingeschränkt, ich fühle mich aber stabiler", beschreibt der Patient. Wenn keine Komplikationen auftreten, kann dieser "Cage" dauerhaft die Wirbel stützen. Bislang macht er keine Probleme, alle drei Monate muss Tugbenyo trotzdem zur Kontrolle.

Gänsehaut bei den Mitspielern

Was macht so eine Begegnung mit dem Tod mit einem jungen Menschen? "In erster Linie bin ich fasziniert, wie fortgeschritten die Medizin ist", sagt Tugbenyo. Fragen von Teamkollegen beantwortet er geduldig. Und manche bekommen dabei auch Gänsehaut. "Es ist keine Verletzung, wo man sagt: Dann ist es halt gebrochen. Davon hängt mein Leben ab. Ich blende das aber aus."

Das funktioniert auch für seinen Traum, den Profifußball. Die robusten Zweikämpfe machen keine Probleme, aus jeder Spielminute zieht der Offensivspieler Selbstvertrauen. "Ich habe immer daran geglaubt, dass ich wieder auf dem Platz stehen und im Profifußball ankommen werde. Das ist eine Geschichte, aus der man ziehen kann: Man sollte niemals aufgeben."

Und seine Mutter, die den Wunsch nach der Rückkehr zum Sport erst kaum fassen konnte? "Meine Mutter vertraut mir. Nach der ersten Verletzung hatte sie immer etwas Angst, nach der zweiten OP hat sie keine Bedenken mehr. Jedenfalls gibt sie mir das Gefühl. Was sie denkt, wenn niemand dabei ist, weiß ich natürlich nicht."