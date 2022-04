"Genialer Kicker" Lee soll bei den Königsblauen bleiben

Auch im Endspurt um den Bundesliga-Aufstieg wird Dong-Gyeong Lee keine Rolle spielen. Dennoch dürfte die Zukunft des Südkoreaners beim FC Schalke liegen, in welcher Liga auch immer.

Bisher reichte es nur zu einer kurzen Kostprobe im Schalker Zweitliga-Team für den Mittelfeldmann, der am Ende der Winter-Transferperiode per Leihe von Ulsan Hyundai nach Gelsenkirchen wechselte. Dennoch sind die Schalker Verantwortlichen weiterhin vom Koreaner Dong-Gyeong Lee überzeugt, der bisher lediglich beim 1:2 gegen Fortuna Düsseldorf 30 Minuten lang für Schalke auf dem Feld stand und mit einem Mittelfußbruch schon seit geraumer Zeit ausfällt.

Ein "genialer Kicker" sei das, "einer, der den Ball immer fordert und seine Mitspieler besser macht", so Trainer Mike Büskens. Besonders beeindruckt hat den Schalke-Coach offenbar auch, dass sich der Spieler nach seiner schweren Verletzung entschloss, seine Reha in Gelsenkirchen zu absolvieren und nicht in die Heimat zu entschwinden. "Neun von zehn Spielern", vermutet Büskens, "hätten sicher den Abflug gemacht."

Schröder: "Er kann ein Unterschiedsspieler sein"

Sehr zufrieden seien die Schalker nach dem guten Start von Lee gewesen, der die guten Eindrücke aus dem Scouting damit gleich bestätigt hatte. "Er hat sofort gezeigt, was für ein guter Fußballer er ist", findet Sportdirektor Rouven Schröder. "Er kann ein Unterschiedsspieler sein und bringt eine Menge Kreativität mit."

Erneute Leihe?

Längst laufen Planungen und Gespräche, Lee weiter in Gelsenkirchen zu behalten, und zwar mit einer erneuten Ausleihe. "Dann müssen wir natürlich klären und berücksichtigen, was Ulsan Hyundai mit dem Spieler plant", so Schröder.

Ein Zuschlag für Lee also ist geplant, ganz egal, ob Schalke den Aufstieg schafft oder in der nächsten Saison einen neuen Anlauf nehmen muss. "Er ist ein feiner Fußballer", so Schröder, "und würde uns in beiden Ligen verstärken, keine Frage."

Im Idealfall könnte der Mittelfeld-Mann ganz am Ende Saison vielleicht noch zu Kurzeinsätzen kommen. "Aber das wird eng", vermutet Schröder. Erst zur neuen Saison wäre Lee wohl realistisch einzuplanen. Dann womöglich weiter beim FC Schalke.