Genervter Fraisl: "Da gehört Arminia Bielefeld nicht hin."

Im wichtigen Kellerduell in Fürth unterlag Bielefeld und ist nun wieder Schlusslicht. Sehr zum Unmut des bedienten Schlussmanns Martin Fraisl.

Eigentlich hatte die Bielefelder Welt nach dem 2:0 gegen den FC St. Pauli vergangene Woche wieder etwas besser ausgesehen. Im Absteigerduell musste die Arminia in Fürth jedoch eine empfindliche 0:1-Niederlage hinnehmen - und ist nun wieder Schlusslicht.

Trainer Daniel Scherning zeigte sich in der Mixed Zone ernüchtert und meinte mit Blick auf die Saisonziele: "Das war uns vorher klar, aber heute ist es nochmal deutlich geworden: Es geht in dieser Saison nur um den Klassenerhalt." Den "Rückschritt" in Franken erklärte der Coach wie folgt: "Wir waren nicht gierig, nicht griffig, haben keine zweiten Bälle gewonnen."

Besonders beim entscheidenden Gegentreffer wäre dies zum Tragen gekommen. "Wir können den Ball dreimal klären", so Scherning. Noch etwas deutlicher wurde Keeper Martin Fraisl. "Bei aller Liebe, das war einfach ein scheiß Tor", wetterte er am "Sky"-Mikro und führte aus: "Wir können den Ball dreimal klären und kassieren dann durch einen Pressschlag das Tor. So einer darf im Kampf um den Klassenerhalt nicht reingehen, den musst du einfach wegdreschen."

So einer darf im Kampf um den Klassenerhalt nicht reingehen. Martin Fraisl

"Genervter" Fraisl lässt kein gutes Haar

Sichtlich bedient setzte der Österreicher zum schonungslosen Rundumschlag an: "Wir waren nicht giftig, wir waren nicht griffig. Wir hatten einen guten Plan, haben den von Anfang an gar nicht umgesetzt bekommen, waren schlampig bei der Ausführung, nicht aggressiv genug und die Situationen, die wir im Ansatz hatten, haben wir schlecht fertig gespielt." Entsprechend "genervt" war Fraisl von der misslichen Lage: "Ich will nicht Letzter sein. Das ist scheiße, da gehört Arminia Bielefeld nicht hin."

Ein Umstand, den es nun aber zu beweisen gilt. Im Topspiel des kommenden Spieltags haben die Ostwestfalen am 5. November gegen den starken Aufsteiger aus Kaiserslautern (20.30, LIVE! bei kicker) die nächste Chance dazu.