Generationenwechsel auf der Torhüter-Position bei Frisch Auf Göppingen

Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen schafft Klarheit im Tor: Ein deutscher Junioren-Nationalspieler wird ab Sommer 2024 Gespannpartner von Bart Ravensbergen - und ersetzt damit einen Routinier.

Frisch Auf Göppingen und der 19-jährige Torwart Julian Buchele haben den gemeinsamen Spielervertrag aufgewertet und verlängert. Über die genaue Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angaben. Ab Juli 2024 bildet der Junioren-Nationaltorwart jedenfalls das Gespann zusammen mit dem niederländischen Nationalspieler Bart Ravensbergen - und ersetzt damit den Kroaten Marin Sego (38 Jahre). Damit geben die Göppinger dem Talent, das aus der eigenen Jugend kommt, die Chance, sich auf dem schnellsten Weg in der Handball-Bundesliga zu bewähren und zu etablieren.

Der Sportliche Leiter Christian Schöne meint dazu: "Julian hat sich bei uns zum Junioren-Nationalspieler entwickelt, verfügt über großes Entwicklungspotenzial und überzeugt zudem in Sachen Einstellung und Mentalität. Ihm im Rahmen unserer Neuausrichtung das Vertrauen zu geben und damit gleichzeitig die Identifikation zu stärken, ist demzufolge nur konsequent. Weiterhin steht diese Personalentscheidung sinnbildlich für die gute Entwicklung in unserem Nachwuchsbereich in den letzten Jahren."

Julian Buchele kam im Sommer 2023 aus der A-Jugend der Göppinger heraus und ging dann - in Kooperation mit dem TSB Heilbronn-Horkheim - in die Anschlussförderung über. Er sammelte Spielpraxis in der Horkheimer Drittliga-Mannschaft und trainierte mit den Bundesliga-Profis von Frisch Auf. Dazu kamen bereits erste Einsätze in der Bundesliga und im Europapokal. Seit einigen Monaten betreut ihn dabei auch Torwarttrainer Primoz Prost.

Buchele sagt: "Ich freue mich sehr, dass ich mir durch meine Leistungen das Vertrauen erarbeiten konnte, in der nächsten Saison fester Bestandteil der Teams zu werden. Dass ich diese Chance bei Frisch Auf bekomme, bedeutet mir sehr viel. Ich nehme diese Herausforderung hochmotiviert an und bin zuversichtlich, dass wir nächste Saison ein starkes Torhüterduo bilden werden."