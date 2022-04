Generalprobe vor der EM steht: DFB-Frauen erwarten die Schweiz

Gegner, Termin und Ort für die Generalprobe der deutschen Frauen-Nationalmannschaft vor der EM stehen fest, mit der Schweiz trifft Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auf alte Bekannte.

Vom 6. bis 31. Juli 2022 geht die Europameisterschaft der Frauen in England über die Bühne. Bevor die deutsche Mannschaft am 8. Juli gegen Dänemark in das Turnier startet, steht noch ein letzter Test an. Am Freitag, 24. Juni um 17 Uhr erwarten die DFB-Frauen im Steigerwaldstadion in Erfurt die Schweiz, wie der DFB am Mittwoch mitteilte.

Für Voss-Tecklenburg kein gewöhnliches Spiel, war sie doch fast sieben Jahre lang Cheftrainerin bei den Eidgenossinnen. “Natürlich ist es für mich etwas Besonderes, erstmals in meiner Funktion als Trainerin der deutschen Nationalmannschaft auf die Schweiz zu treffen", meinte die Bundestrainerin. "Die Jahre dort haben mich als Trainerin, aber auch als Mensch persönlich reifen lassen."

Neben dem Wiedersehen steht aber vor allem im Vordergrund, dass die DFB-Frauen nach der unerwarteten 2:3-Niederlage in der WM-Qualifikation in Serbien wieder in die Spur zurückfinden und ihre Form testen können. "Für uns ist dieses letzte Spiel vor dem Turnier noch einmal eine finale Standortbestimmung gegen einen EM-Teilnehmer, der sich in den vergangenen Jahren permanent auf allen Ebenen weiterentwickelt hat", sagte Voss-Tecklenburg.

Für sie und ihr Team steht vor der Partie gegen die Schweiz mit dem Teil des Kaders, der nicht in der Liga, Champions League oder im Pokal gebunden ist, ein Vorbereitungscamp in Frankfurt vom 5. bis 9. Juni an. Das erste EM-Trainingslager dann findet im "Home Ground" in der adidas "World of Sports" in Herzogenaurach vom 12. bis 18. Juni statt, das zweite dann an selber Stelle vom 21. bis 29. Juni, ehe es am 3. Juli nach England geht.