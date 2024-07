Generalprobe vor der EM: Deutsche U20 gegen Italien vor ausverkauftem Haus

Am 10. Juli startet im slowenischen Celje die U20-EM. Die Nachfolger-Generation der U21-Weltmeister gehört dabei ebenso zu den Medaillenfavoriten wie Frankreich und Spanien. In Landshut absolvieren die deutschen Junioren am Samstag (06. Juli) gegen Italien einen letzten Test: vor ausverkaufter Halle.

Jarnes Faust bereitet sich mit der U20-Nationalmannschaft aktuell auf die Europameisterschaft vor. Sascha Klahn