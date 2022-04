Generalprobe ohne Elan: Frankfurts schwacher Start in die entscheidenden Wochen

Beim 0:0 gegen Greuther Fürth vergibt Eintracht Frankfurt die Chance, mit einem Sieg im Rücken ins Knüllerspiel gegen den FC Barcelona zu gehen. Sportvorstand Markus Krösche kritisiert die Spielweise seiner Mannschaft und Trainer Oliver Glasner blickt endlich auf das "große Spektakel".

Der Sportvorstand war unzufrieden. "Das Unentschieden ist zu wenig, das muss man ehrlich sagen", gab Frankfurts Markus Krösche nach dem 0:0 seiner Eintracht gegen Greuther Fürth am Samstagnachmittag zu. Zu langsam habe die Mannschaft Fußball gespielt, sei statisch gewesen und hätte nicht genügend Intensität in den Aktionen gehabt. Eine gezielte Kritik, die saß. Das Team von Trainer Oliver Glasner bot 50.500 Fans im Stadion im Stadtwald eine biedere Vorstellung. Nur fünf hochkarätige Torchancen bei 68 Prozent Ballbesitz kamen zustande, aus der Feldüberlegenheit machten die Adlerträger nichts. "Überlegen, aber nicht zwingend", sah auch Krösche seine Profis. Mehr als ein Unentschieden vor heimischer Kulisse gegen den Tabellenletzten darf es für die Hessen auf Platz neun dann doch sein.

Zumal die Partie den Auftakt in entscheidende Wochen markierte. Am Donnerstagabend kommt endlich der FC Barcelona zum Europa-League-Viertelfinalspiel (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in den Deutsche-Bank-Park, in der darauffolgenden Woche geht es zum Rückspiel nach Spanien. Und in der Liga stehen mit dem SC Freiburg, Union Berlin und der TSG Hoffenheim drei Konkurrenten im Kampf um das internationale Geschäft auf dem Spielplan. Da hätte der Rückenwind eines Sieges gegen Fürth gutgetan, doch die Generalprobe vor dem Barcelona-Knüller blieb ohne Elan.

"Wir haken das Spiel ab, nachdem der Trainer es mit den Spielern besprochen hat. Dann geht der Fokus auf Donnerstag", betont Krösche. Die Nationalspieler, die in der vergangenen Woche noch international auf Reisen waren, bekamen am Sonntag und am Montag frei. Dann bereitet Glasner die gesamte Mannschaft auf das Duell mit den Katalanen vor. Der Österreicher erwartet ein "großes Spektakel" und sieht die SGE als "Underdog" - die Hoffnung ist, dass diese Rolle dem Team besser liegt als die Favoritenrolle gegen Fürth. Wenn es mit der Sensation klappen soll, müssen die Frankfurter aber ganz anders auftreten als noch am Samstag. Das Stadion wird erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder ausverkauft sein. Allein das sollte schon Ansporn genug sein.