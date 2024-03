Generalprobe im Westen für die Austria

Austria Wien hat im Frühjahr bislang überzeugt wie kaum ein anderes Team. Nun steht für die "Veilchen" die Matinee bei Schlusslicht Wacker Innsbruck an.

Vom Punktgewinn in St. Pölten können Dominique Bruinenberg und Stefan Kenesei einiges mitnehmen. GEPA pictures/Walter Luger

Im Herbst noch unter den Erwartungen setzte die Austria im Frühjahr mit den 3:0-Sieg im Cup-Viertelfinale bei Sturm Graz und dem Punktgewinn bei Serienmeister SKN St. Pölten (0:0) erste Marker in die Landschaft. "In Graz und in St. Pölten kein Gegentor zu kassieren, ist schon enorm", weiß Trainer Stefan Kenesei.

In der Matinee bei Schlusslicht Wacker Innsbruck sind freilich andere Tugenden gefragt als zuletzt gegen die heimischen Top-Klubs. Aber auch mit Wacker erwartet die Austria laut Kenesei eine "anspruchsvolle und schwierige Aufgabe, denn sie haben sich im Winter gut verstärkt". Unter anderen haben die estnischen Teamspielerinnen Rahel Repkin und Marie Liis Lillemäe gleich gut Fuß gefasst in Innsbruck.

Das große Highlight im Westen erwartet die Austria dann nächste Woche mit dem Cup-Halbfinale bei SPG Altach/Vorderland. Ein Titel würde den jungen "Veilchen" noch fehlen. Ihr ehemaliger Kooperationsverein USC Landhaus gewann den Bewerb zuletzt 2002.