Generalprobe für Schalke: Twente Enschede kommt in die Veltins-Arena

Wie schon im Vorjahr hat sich der FC Schalke 04 einen besonderen Testspielgegner für die Generalprobe vor dem Saisonstart herausgesucht. Der FC Twente Enschede kommt in die Veltins-Arena.

Genau einen Monat vor dem finalen Testspiel der Sommervorbereitung gab der FC Schalke 04 den Gegner bekannt. Wie im Vorjahr ist es der niederländische Erstligist Twente Enschede, den man in der Vorbereitung auf die Vorsaison im "De Grolsch Veste" in Enschede besuchte und 1:3 verlor.

In diesem Jahr nun findet das Duell mit den Tukkers, zu deren Fans die Schalker Anhänger seit den 1990er Jahren eine Freundschaft pflegen, in der Schalker Veltins-Arena statt. Am Samstag, den 22. Juli, steigt das Testspiel um 13.30 Uhr, am kommenden Montag werde man mit dem Vorverkauf der Tickets beginnen, heißt es in einer Vereinsmitteilung.

Vierte Begegnung in einem Testspiel

Beim insgesamt vierten Aufeinandertreffen in einem Testspiel - schon 2015 und 2019 begegnete man sich in der Vorbereitung - wird es aus Schalker Sicht erneut zum Wiedersehen mit einem alten Bekannten kommen. Ex-Torwart Lars Unnerstall, von 2008 bis 2013 bei Schalke zwischen den Pfosten, hütet seit 2021 das Tor des FC Twente und stand auch im vergangenen Jahr beim Test im Tor.

In die Vorbereitung auf die kommende Zweitliga-Saison startet Schalke am kommenden Montag. Neben einem Trainingslager im Mittersill (Österreich) stehen Tests gegen Regionalligist SC Spelle-Venhaus (1.7.), den 1. FC Bocholt (6.7.) und den FC Kopenhagen (11.7.) an.